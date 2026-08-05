Aeroportul a răzbunat Universitatea

Numărul de pasageri care pleacă și vin pe Aeroportului Iași a scăzut considerabil, iar directorul acestuia, Romeo Vatră, spune că printre cauzele pierderilor înregistrate se numără și aceea că unii pasageri aleg un aeroport aflat mai aproape, cel de la Suceava.

Aeroportul Internațional ”Ștefan cel Mare” Suceava, condus de Ioan Măriuța, și-a tot crescut numărul de destinații și de curse și pentru a răzbuna Universitatea ”Ștefan cel Mare”, care continuă să piardă studenți din cauza facultăților din Iași.

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