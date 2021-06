20 de ani de așteptare

„La Ambro (parte a grupului francez Rossmann – n.r.) a fost o vizită cu totul și cu totul specială, pentru că în trecere printre oamenii de-acolo mi s-a șoptit că de mult se aștepta vizita unui ambasador al Franței. Cred că de 20 de ani Ambro aștepta vizita unui ambasador al Franței. Am avut o bucurie imensă. Nu știu cine mi-a șoptit, fiindcă oamenii erau cu măști. Am trecut prin fața a zeci de persoane. Tot Ambro era în fabrică și am stat două ore acolo. Oamenii s-au pregătit extraordinar: am văzut mașinile, am văzut ce se întîmplă în fabrică. A fost și domnul rector al Universității <Ștefan cel Mare>, Valentin Popa, a fost și domnul primar Ion Lungu (n.r. – fost director al combinatului). Domnul Lungu mi-a spus că de cinci ani n-a mai fost în întreprindere. Se speră într-un parteneriat cu universitatea pentru practică. S-ar putea încheia noi contracte cu Ambro pentru cei care utilizează hîrtia, cartonul, care au nevoie în firmele lor de această materie primă. Cred că lucrurile se vor dezvolta foarte, foarte bine, foarte frumos, și mă bucur că Alianța Franceză contribuie în mod direct la dezvoltarea comunității noastre”. Profesorul universitar doctor Sanda Maria Ardeleanu, care alături de ambasadoarea Franței la București, Laurence Auer, a vizitat Ambro, înainte de a primi din partea doamnei Auer Legiunea de Onoare în grad de cavaler.