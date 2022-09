12 ore, de la Suceava la Tîrgu Mureș. Tîrgu Mureș este un oraș din România situat la o distanță de aproximativ 280 de kilometri față de Suceava

„Am vrut să merg cu autocarul de la Suceava la Tîrgu Mureș, așa că am luat legătura cu cei de la autogară. Era o cursă la 09.30 dimineața, o oră potrivită, să tot călătorești și să ajungi cu bine. Timp de nouă ore ai de străbătut România ca să ajungi de la Suceava la Tîrgu Mureș, drept e că printr-un relief mirific. Am ajuns la 09.00 fix în Autogară cu un prieten care m-a dus cu mașina. Te aștepți să urci într-un autocar plăcut, cu aer condiționat, că nu te deplasezi de la Suceava la Fălticeni, ci de la Suceava la Tîrgu Mureș. Cînd colo, a apărut o cașcarabetă din aia cu trei rînduri. Am renunțat la ea și am plecat cu un tren după-amiază. Însă, nici aici nu am scăpat de autocar, pentru că pe traseul din Suceava spre Ardeal, spre Cluj, sînt lucrări importante la calea ferată pe tronsonul Ilva Mică-Năsăud. Și-atunci, la Ilva Mică am avut de coborît din garnitura cu șapte vagoane, cu bagaje cu tot. Toți călătorii am fost preluați de patru autocare. Am parcurs un drum destul de cobîlțuit, cum se zice la noi în Bucovina, ne-am cobîlțuit în mașini cu bagaje, cu copii mici. Trenul era destul de plin de ucraineni. Eu am nimerit într-un compartiment cu două frumoase ucrainence, din care una avea doi copilași. Adevărul e că au fost extraordinar de cuminți copiii, însă mă uităm cu mare admirație la mamă, o mamă tînără, cu doi copilași, unul de țîță și unul ținut de mînă. Avea și trei bagaje. Bineînțeles că am ajutat toți cei care am fost în jurul ei. Pleca la Timișoara și a fost momentul ăla cu transbordarea. Așadar, am plecat cu autocarul de la Ilva Mică la Năsăud. Erau autocare funcționale. La Năsăud ne-a așteptat un alt tren. Ne-am regăsit cei din compartimentul primei garnituri într-un compartiment din cea de-a doua garnitură. Eu m-am trezit la ora 02.30 și am coborît la Urziceni. Ceea ce-i interesant la Urziceni, e că-i un peron plin de cîini. Nu-s agresivi, dar sînt <cerșetori>. De la Urziceni am plecat la Tîrgu Mureș. În total, de la Suceava la Tîrgu Mureș am făcut 12 ore”. Mihai Pînzaru PIM.