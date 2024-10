True: Albumul pe care Yes l-ar fi făcut dacă ar fi fost încă o trupă

Seria Discurilor de Top proaspăt lansate continuă la Radio Top Suceava. Alese mulțumiri pentru reminder domnului Marcel Platon – vechi prieten al radioului! Albumul ”True” al lui Jon Anderson – emblema Yes – lansat la finalul verii, este Discul de Top din această săptămînă.

”True” este primul album de studio al lui Anderson din 2019, după ”1000 Hands: Chapter One”, iar pentru nostalgici pare rupt din universul Yes (vezi ”Relayer” sau ”Fragile”). ”True” este totodată o colaborare strînsă cu trupa The Band Geeks, condusă de (mult mai) tînărul Richie Castellano, membru al Blue Öyster Cult. Anderson îmbină prog rock-ul caracteristic anilor `70 cu influențe mai …fresh, aduse de The Band Geeks.

Discul de Top conține nouă piese, una și una, dar ”Once Upon a Dream” este considerată piesa de rezistență a albumului, o compoziție prog rock ,,cinstită” de 16 minute (!!!) ce evocă perioada ”Fragile” din cariera lui Anderson alături de Yes. Avem și o baladă-sirop emoționantă: piesa ”Thank God” îi este dedicată soției lui Anderson, Janee. Momentele personale și introspective sînt echilibrate de piese dinamice precum ”Shine On” sau ”True Messenger”. În plus, The Band Geeks​ chiar nu sînt de lepădat. Se pare că stăpînesc clar idiomul clasic al muzicii Yes. Pe lîngă Castellano se mai remarcă Andy Ascolese (tobe), Andy Graziano (chitară și voce), Christopher Clark (clape), Robert Kipp (voce, hammond) și Anne Marie Nacchio (backing vocals).

Normal că nici criticii nu i-au ocolit, ba chiar au considerat că discul este unul dintre cele mai bune din cariera solo a lui Anderson​. Eu l-aș poziționa după ”Olias of Sunhillow” din 1976. Înțelegeți voi de ce.

Într-un interviu recent realizat de Blake Maddux, Jon Anderson povestea: ,,Am avut un turneu grozav împreună cu The Band Geeks, apoi, cîteva luni mai târziu, am sugerat să facem albumul pe care toată lumea îl aștepta și pe care Yes nu l-a făcut. Mai bine zis, am creat albumul pe care Yes l-ar fi făcut dacă ar fi fost încă o trupă”.

Discul de Top poate fi ascultat în totalitate la Radio Top Suceava (pe 104.00 FM sau radiotop.ro) în primul weekend din octombrie: sîmbătă, 5 octombrie, de la ora 19.00, dar și duminică, 6 octombrie, de la ora 18.00.

Alexandra Cuza