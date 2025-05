Tradiționalul scandal R ‘n’ R Hall of Fame

S-au anunțat în sfîrșit ”admișii” din promoția 2025 în Rock ‘n’ Roll Hall of Fame. Ca în fiecare an, și acum scandalul a demarat încă din toamnă, cînd s-au anunțat numele care candidează pentru admitere, ca întotdeauna existînd reproșuri, nedumeriri și înjurături din partea multora din cei respinși și acum, și cu alte ocazii. Condiția pentru a intra în lista extinsă, cea inițială, este ca artistul sau grupul respectiv să fi împlinit la data nominalizării cel puțin 25 de ani de la data lansării primului disc.

Hai să vedem mai întîi lista integrală, iar apoi să citim și cîteva comentarii de specialitate. Fericiții admiși sînt: Bad Company, Chubby Checker, Joe Cocker, Cyndi Lauper, Outkast, Soundgaren, The White Stripes, Salt-N-Pepa, Warren Zevon. Comentariile din ”Noise 11” spun că The White Stripes au scos primul disc în 1999, deci au intrat în Hall of Fame în primul an în care întruneau condiția minimă.

Pe de altă parte, primul disc al lui Chubby Checker a apărut în 1959, iar dacă ar fi beneficiat de un tratament egal cu aceștia, atunci ar fi trebuit admis încă de acum… 40 de ani!!!

La rîndul meu, mă declar consternat să aflu că monumentul Joe Cocker, cel care a marcat prin prezența sa năucitoare cel mai important eveniment din întreaga istorie a rock-ului, Festivalul Woodstock din 1969, prin uluitoarea interpretare a celebrei piese Beatles ”With a Little Help from My Friends”, pînă acum n-a încăput acolo, deși sînt deja 11 ani de cînd s-a stins! Și cred că se răsucește acolo unde o fi, aflînd că va împărți onoarea asta cu banda de rapperi absolut jenantă numită Salt-N-Pepa care are de a face cu rock ‘n’ roll-ul cam cît au alde Sișu și Puya. (Foto: Radio Rock)