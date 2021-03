Sfidînd gravitația, cu Kerry Ellis/ Defying Gravity, with Kerry Ellis

În primăvara lui 2016, mai exact în ,,luna lui Marte”, la Sala Palatului din Capitală poposea nimeni altul decît Brian Harold May, Zeul blînd care a marcat generații întregi cu a sa muzică, și, care, spre bucuria mea și a multora, continuă să o facă. Dar Zeul n-a venit singur, ci însoțit de o distinsă domniță, cu o voce de invidiat și cu o candoare aparte. Numele ei, Kerry Ellis, spune multe, mai ales în UK, unde a început să joace şi să cînte încă de la o vîrstă fragedă.

Kerry este artistă ,,cu acte în regulă”, mai exact cu o diplomă naţională în teatru muzical. A jucat în producții importante, fiind una din cele mai iubite actrițe de musicaluri din Marea Britanie. A fost Eliza Doolittle în My Fair Lady, Meat în super-producția We Will Rock You (care, practic, i-a adus faima și… norocul de a lucra cu unul din cei mai mari muzicieni ai tuturor timpurilor), Ellen în Miss Saigon sau Fantine în musicalul Les Misérables. În 2006, Kerry Ellis a fost dublura actriţei Idina Menzel în rolul Elphebei, în producţia londoneză Wicked jucată pe scena Teatrului Apollo Victoria din New York. Din anul 2007 a preluat acest rol pe care l-a jucat timp de trei ani, inclusiv în cele şase luni în care piesa a fost jucată pe Broadway. Și uite așa, în anul 2008, lui Ellis i-a fost încredințat premiul ”What’s on Stage’‘ pentru cea mai bună preluare a unui rol şi Premiul Broadway Audience pentru cea mai bună interpretare feminină într-un musical pe Broadway.

Dar cariera de muzician a lui Ellis a luat o altă direcție odată cu întîlnirea sa cu Brian May, ,,cel mai iubit muzician dintre astrofizicieni” sau viceversa. În 2010, după o colaborare de succes în musicalul We Will Rock You, May s-a decis să îi producă artistei primul album de studio, intitulat Anthems. Un an mai tîrziu, cei doi au pornit într-un prim turneu, iar de aici ce a urmat este istorie…

Am avut bucuria și onoarea de a sta de vorbă cu Kerry Ellis și pot spune că îi sînt recunoscătoare pe vecie, pentru că pe lîngă faptul că m-a vrăjit cu vocea și povestea ei, m-a adus într-un fel sau altul mai aproape de Brian May. Pînă una alta, să ne bucurăm de această bijuterie. Da, vorbesc de talentata și minunata Kerry Ellis.

Alexandra Cuza: Dragă Kerry, ești unul dintre cele mai apreciate staruri de teatru muzical (musical) din Regatul Unit la ora actuală, cu o carieră de invidiat. Însă, cum totul are un început, oricît de clișeic ar suna, ne-ar plăcea să ne povestești cum ți-ai descoperit dragostea pentru teatru și muzică, și cine au fost ,,călăuzele”.

Kerry Ellis: Am crescut ascultînd și visînd la show-uri precum cele ale Lizei Minelli, am iubit mereu tot ceea ce ea a creat: film, teatru, musical… Cred că de aici a pornit totul.

A. C.: Cu siguranță te-ai născut să fii pe scenă. Ai devenit un fel de ,,primă doamnă” a musicalurilor din West End. Știm că nu este întocmai o întrebare ușoară, dar sîntem tare curioși să aflăm care a fost rolul care te-a marcat cu adevărat în această călătorie și de ce.

K. E.: Este într-adevăr foarte greu să aleg, toate sînt extrem de importante pentru mine. Sînt atît de fericită că am putut juca astfel de roluri. Fiecare este special în felul lui. Iubesc faptul că m-am lăsat ghidată și inspirată de fiecare personaj în parte de-a lungul acestei frumoase călătorii.

A. C.: Pe lîngă faptul că ești un adevărat icon pe Broadway, ai avut mare grijă și de cariera solo muzicală, care a înflorit atît de frumos. Primul tău album, Anthems, a reușit să se claseze în anul lansării pe locul 15 în UK Albums Chart, staționînd acolo timp de două săptămîni. Trebuie să recunosc, prima dată cînd te-am ascultat a fost în 2010, cîntînd Defying Gravity (,,Sfidînd gravitația” – piesă scrisă pentru musicalul Wicked) alături de unicul și inegalabilul Dr. Brian May. Îmi amintesc că mi-am spus pe atunci: Wow, Brian este într-adevăr norocos! Cum v-ați cunoscut?

K. E.: Totul a început pe cînd jucam în My Fair Lady la National Theatre, iar Brian venise atunci să urmărească show-ul. La acea vreme se căutau actori pentru producția We Will Rock You, iar după acel spectacol Brian m-a întrebat dacă nu vreau să vin la audiții. Am început să lucrăm împreună pentru WWRY, am reușit să intrăm în studio, iar restul e istorie…

A. C.: Chit că mi-am propus să fiu cerebrală și să nu dau frîu liber fanei Queen dinăuntrul meu, încerc să-mi imaginez, totuși, cum este să lucrezi cu una din cele mai importante figuri ale muzicii rock din toate timpurile. Așadar, cum este să împarți scena cu Brian May?

K. E.: Brian este incredibil! În tot acest timp mi-a fost mentor, colaborator și coleg de excepție, și, nu în ultimul rînd, un prieten de nădejde!

A.C.: Ai fost și ai rămas aproape de muzica Queen, interpretînd-o în continuare în spectacolele tale. Care este cîntecul tău preferat?

K. E.: Cu siguranță este No One But You (piesă lansată în memoria lui Freddie Mercury în 2000). Am cîntat această piesă în showul WWRY, dar și în spectacolele mele din toată lumea, alături de Brian și nu numai.

A. C.: În 2020, din cauza unei pandemii nemiloase, viețile noastre au luat altă turnură. Cum te-au afectat pe tine aceste schimbări și cum te păstrezi mereu ocupată?

K. E.: Pandemia a reprezentat într-adevăr o lovitură pentru toată lumea, mai ales în sectorul artistic, toate evenimentele fiind amînate sau anulate. Cu toate astea, un proiect tare drag mie a luat naștere în această perioadă critică. Este vorba de podcastul ,,Keep Calm and Kerry On”, care a ajuns deja la sezonul III. Sînt atît de mîndră și bucuroasă că am reușit să fac ceva cu adevărat important pe perioada lockdown-ului. De asemenea, am scris o carte care se va lansa în această vară, am compus cîteva cîntece, ba chiar am devenit profesor online. Nici unul dintre aceste lucruri nu s-ar fi întîmplat dacă nu am fi fost în această situație delicată…

A. C.: Știm că tu și Brian puneți ceva la cale (vă urmărim pe toate căile posibile: Facebook, Instagram, website-uri) și abia așteptăm să vedem cu ce ne mai surprindeți. Ce planuri de viitor mai are Kerry Ellis?

K. E.: Ne vom întoarce în studio, unde avem trei piese la care am tot lucrat înainte de a intra în carantină, așa că le vom relua cît de curînd. Abia aștept.

A. C.: Kerry, ești un munte de talent și inspirație pentru atît de multă lume, în special pentru tineri. Ce i-ai sfătui pe cei la început de drum, cu aspirații de artiști în devenire?

K. E.: Să viseze cît mai mult! Și mai ales, să-și urmeze visurile! E drept, drumul va fi unul anevoios, dar cînd cucerești înălțimile, nimic nu te mai poate opri.

A. C. Îți mulțumim, Kerry Ellis. În speranța că totul va reveni la normal curînd, abia așteptăm să te revedem pe scenă, și mai ales în România. Pînă atunci, we will keep calm and kerry on! 🙂

Alexandra Cuza

Redactor Radio Top

ENGLISH VERSION:

Defying Gravity, with Kerry Ellis

It was the spring of 2016 when in Bucharest, at Sala Palatului, the one and only, Brian Harold May was playing, the gentle God who has changed thousands and thousands of lives with his music, and thankfully, he still does it. But our God didn’t come alone, but with a distinguished young lady, with such a powerful and touching voice. Her name, Kerry Ellis is well known, especially in the UK, where she has started to sing and play from a very young age. Kerry Ellis is a huge artist, with a national diploma in musical theatre.

She has become the leading lady of the West End, being Eliza Doolittle in My Fair Lady, originating the role of Meat in We Will Rock You (which also brought her the chance of meeting and working with one of the greatest rock stars in history), being Ellen in Miss Saigon or Fantine in Les Misérables. In 2006, Kerry Ellis joined the original London cast of the musical Wicked at the Apollo Victoria Theatre, to play the first British version of Elphaba, as a temporary standby to Idina Menzel. She was Elphaba for 3 years, easily becoming a Broadway icon. So, in 2008 she received the What’s on Stage award for the best takeover of a role and also, the Broadway Audience Award for the best leading actress in a musical.

But Ellis expanded her repertoire as a solo artist when she met the legendary musician and astrophysicist, Dr. Brian May. In 2010, after a successful collaboration in WWRY musical, May decided to produce Ellis’s first studio album, Anthems. One year later, these two amazing human beings started their very first tour, and the rest is history…

I had the honour and privilege to interview the stunning Kerry Ellis, and all I can say is that I am really grateful, because she really put a spell on us with her unique voice and talent and also, she brought us closer in a way to Brian May. Anyway, I hope you will enjoy this, as much as I did. Kerry Ellis is a real gem. And yes, she is defying gravity with a voice like this.

Kerry, you are one of the UK’s biggest musical theatre stars at the moment, with such a fruitful career. But we are wondering, although it sounds like a cliché question, how did you discover your love for music and theatre and who were your biggest influences?

I grew up listening and wanting to do events and shows like Liza Minelli, I loved that she did everything, films, theatre music and that’s what inspired me the most.

You were definitely born to be a star, you are recognized as the leading lady of West End musicals. We know this is a tough one, but what’s your favourite role you have played and why?

So hard, they are all so important and I’m SO grateful to have played so many incredible roles. Each one has been special, I love that they have inspired me and challenged me too along the way.

Besides being a real icon on Broadway, your musical career has blossomed as well. Your first album, Anthems peaked at number fifteen on the UK Albums Chart and remained on the chart for two weeks. I must say, when I first heard you it was in 2010, playing Defying Gravity with the one and only, Doctor Brian May. I remember I said to myself: Brian is a really lucky man! How did you two meet?

I was actually starring in My Fair Lady at the national and Brian came to watch the show, they were casting for We Will Rock You and from that performance asked me to come in to audition. We started then to work on WWRY together and found our way to the studio, and the rest is history.

Although I promised myself I will not fangirl too much, I am trying to imagine how is it working with one of the biggest rock stars in history. So, uhmmm…how is it? Haha!

He is incredible, he has been a mentor, a collaborator, a performance buddy and most of a friend !

You’ve been singing Queen’s songs for many years now. What’s your favourite and why?

It has to be No One But You, I sang this song in the show WWRY but have gone on to sing this song all over the world and with Brian too.

In 2020, everything changed for all of us due to the pandemic. How did it affect you? And how do you keep yourself busy during the crisis?

The pandemic has been tough with everything being postponed and cancelled, however it has also been the birth of my podcast “Keep Calm and Kerry On”, which is going into season 3 , I’m so proud of this and glad I’ve made something positive out of lockdown, I have also written a book which will be out in the summer, a few songs and some teaching online, none of this would have happened if we weren’t in this situation.

We know something’s cooking at the moment (yes, we follow you and Bri everywhere) and we can hardly wait to see the final result. Besides that, what else are you working on and which are your future plans? We will be back in the studio, we were 3 songs in before the lockdown so will pick that up as soon as we can.

Kerry, you are a huge inspiration for so many people, especially for the young ones. What’s your best piece of advice for an aspiring performer?

Dream big ! And follow your dreams ! It’s tough at times but the highs are breathtaking.

Thank you SO much, Kerry! You are one of a kind. Looking forward to seeing you again in Romania after all this madness goes away. Hopefully, soon! Meanwhile, we will keep calm and kerry on 🙂

Alexandra Cuza

Redactor Radio Top