Poftim în șanț!

Săptămîna aceasta ne readuce bucuria de a da năvală ca turcii în Cetatea Sucevei, care de cîțiva ani încoace și-a adăugat în ID și sintagma ”de rock”, ceea ce nu poate decît să-i confere o aură deosebită, înfrățind-o cu alte cîteva locuri de pe planeta noastră unde au loc evenimente similare. Îmi vine în minte doar imaginea, nu și numele, castelului din Austria de unde am primit ceva video cu ani în urmă, în care se vedeau (și se auzeau!) părinții supremi ai progresiv rock-ului, Emerson, Lake & Palmer, prezenți acolo la un festival cu nume ceva mai mari decît cele care ajung la noi.

Am zis nume? Atunci, hai să le trecem în revistă pe cele care vor urca pe scena din șanțul Cetății: vineri, în prima zi, vor fi Underwaves, Taking Back August și We Are Numbers. Sîmbătă, deschiderea o fac Scarlet Aura, urmați de Altar și de Bucovina (așa-i că vă era dor de ei?), pentru ca duminică să-i urmărim pe God. The Barbarian Horde, apoi pe Coma, finalul aparținîndu-i celui mai solid și mai iubit grup românesc, Holograf. Este o ediție exclusiv națională, toate grupurile prezente fiind românești, chiar dacă numele lor vă pot deruta.

Concertele au loc în zilele de 22, 23 și 24 august, prețul biletelor (care sînt cele de vizitare a Cetății de Scaun) fiind cel din anii anteriori: 20 de lei adulți, 10 lei pensionari, 5 lei elevi și studenți. Acestea se pot cumpăra chiar la intrare sau online (dacă accesați site-ul Festivalului, găsiți acolo adresa). Copiii, desigur însoțiți de părinți, au acces gratuit. Va exista și transport cu autobuzele TPL de la stația din centru pînă la Cetate.

Presupun că asta e cam tot ce v-ar putea interesa. Restul, adică Muzică, găsiți în șanț! Ne vedem acolo, ca în fiecare an, din 2011 încoace!