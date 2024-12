Numai unul e Tony Levin…

Continuăm seria ”Discurilor de Top” cu ceva ultra-special sau cum ar spune englezul un ”must”, dar nu din ăla din sticle. Pentru a celebra un instrument esențial fără de care muzica nu ar avea aceeași profunzime, am ales un album proaspăt lansat în această toamnă de unul dintre cei mai inventivi și autentici instrumentiști din istorie.

“Bringing It Down To The Bass”, semnat de legenda vie Tony Levin, este Discul de Top al săptămînii. Lansat pe 13 septembrie, albumul este o creație personală și diversă, care explorează cariera extraordinară a muzicianului. Avem jazz, avem prog-rock, chiar și muzica clasică, dar și elemente heavy, toate gravitînd în jurul basului și a tehnicii inconfundabile cu care Levin îl aduce la viață.

“Bringing It Down To The Bass” implică o listă impresionantă de colaboratori, cum ar fi Robert Fripp, Vinnie Colaiuta, Earl Slick, Mike Portnoy, Steve Gadd, Jerry Marotta sau L. Shankar. V-am răcorit?

Tony Levin a colaborat cu numeroși muzicieni de-a lungul carierei sale, iar acest album reflectă experiențele și prieteniile construite în tot acest timp. De exemplu, “On the Drums” este un omagiu adus toboșarilor de renume cu care a lucrat, incluzînd nume precum Phil Collins, Bill Bruford sau Ringo Starr, într-un stil ludic și original. O altă piesă memorabilă este “Boston Rocks”, un amestec de heavy rock cu pasaje progresive, completat de utilizarea emblematică a Chapman Stick-ului. Să mai spun că la piesă contribuie Earl Slick și Mike Portnoy? Levin integrează chiar citate din discursuri celebre ale lui JFK, ha!

Cu această lansare, cred că Levin își reafirmă versatilitatea, oferind o colecție fantastică de piese care surprind esența carierei sale prolifice și inovatoare.

Apropo, tot din această toamnă, Levin a început o nouă călătorie, cea de membru al super-grupului BEAT, luînd parte la turneul ”The Beat Tour”, o celebrare a repertoriul King Crimson din anii `80, alături de Adrian Belew, Steve Vai și Danny Carey. Mai au cîteva date, turneul încheindu-se pe 18 decembrie, în Highland, California. Fingers crossed, să avem și noi norocul să vedem așa ceva în mîndra Europă!

Discul de Top “Bringing It Down To The Bass” va putea fi ascultat la Radio Top Suceava (pe 104.00FM și radiotop.ro) sîmbătă, 7 decembrie, de la ora 19.00, dar și duminică, 8 decembrie, de la ora 18.00. Audiție plăcută!

Alexandra Cuza