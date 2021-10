Haiducii Mileniului III

Nu știu cîți din cei mai tineri au habar de Robin Hood. Noi, cei care în copilărie sau tinerețe am avut norocul de a fi urmărit la TVR serialul BBC cu acest titlu, încă mai avem în memorie fapte de ale legendarului haiduc Robin Hood, arcașul din Pădurea Nottingham. Ei bine, de niște zeci de ani, mai exact 33, o fundație americană care-i poartă numele strînge în fiecare an de la cei bogați (adică îi „jefuiește”!) niște fonduri pentru combaterea sărăciei. Cum unde? În New York! Adică americanii nu au în genă chestii ca alea cu coada pe sus, cu fudulia și prostia etc. Nu. Lor nu le e rușine să recunoască (și să lupte pentru a le îndulci existența) că în New York sînt 1.000.000 de locuitori care trăiesc cu mult sub limita sărăciei extreme. Pentru ei, fundația Robin Hood organizează anual, pe 20 octombrie, cîte un concert și o strîngere de fonduri. Numele prezente acolo sînt din cele mai importante (și evident mai aducătoare de donații). Anul acesta, cap de afiș a fost grupul The Jonas Brothers, care a încheiat apoteotic o seară memorabilă, cîntînd audienței (s-a intrat numai pe bază de invitații) hit după hit, dar seara a inclus momente memorabile, precum acordarea trofeului fundației, Arcașul de Argint, unui domn care de-a lungul celor 20 de ani de parteneriat cu Robin Hood a adus fundației peste 200.000.000 de dolari! Domnul se numește Sir Paul McCartney și în onoarea sa, la înmînarea statuetei, o anume Alicia Keys a fost invitată pentru a-i cînta piesa „Let It Be”. Lui Paul i-au dat lacrimile cînd pe scenă a fost invitat și un grup masiv de pompieri metropolitani, el amintind celor prezenți că și tatăl său a fost pompier! Ca să încheiem cronica de concert, trebuie spus și că nu putea lipsi The Boss, pe numele său Bruce Springsteen, care a interpretat trei din hiturile sale, cîntînd și la chitară acustică.

În această seară memorabilă, în timpul concertului, s-au colectat 77,5 milioane de dolari. Din ei se vor trimite copii la școli, multe familii vor primi locuințe, celor fără serviciu li se va asigura școlarizarea în domenii căutate, se vor distribui 120.000 de abonamente la metrou de cîte 33 de dolari bucata pentru făcut naveta la locurile de muncă, se va asigura hrana celor care au nevoie. Săracii din New York văd o rază de lumină. Ce noroc pe noi că n-avem săraci… Că așa a grohăit în chiar ziua acestui concert un neisprăvit șef de guvern român!