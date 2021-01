Derută generală

Anul trecut pe vremea asta ne făceam planuri în legătură cu evenimentele muzicale pe care le așteptam, ca întotdeauna, cu emoție și cu speranță. Emoția vine din întîlnirea cu artiștii care pentru mulți dintre noi au fost idoli, modele de urmat în viață (chiar dacă nu întotdeauna tocmai grozave!), iar speranța e legată de… supraviețuire, întrucît artistul în discuție poate foarte bine (adică rău!) să dispară pînă la data concertului. Ceea ce ți se poate întîmpla în egală măsură și ție, fanul său declarat.

Cred că v-am mai spus că eu îmi reînnoiesc periodic lista cu cîntăreți și grupuri care îmi propun să îi/le văd, unii plecînd pînă să ajung eu la concertele lor. E o luptă contratimp. Printre cei pe care am apucat să-i văd cu puțin timp înainte să dispară i-aș numi pe Johnny Winter, pe Leonard Cohen, pe Bobby Keys (saxofonistul lui Rolling Stones) și alți cîțiva. Rămîn cu durerea nestinsă de a nu-l fi putut vedea pe Little Richard, care nu a mai ajuns la București din motive medicale, la concertul căruia aveam bilete în rîndul 1 la Sala Palatului.

În lista mea figurează încă mulți care nici ei nu mai știu dacă vor mai cînta sau nu, primul fiind Paul Simon, cu sau fără Art Garfunkel. Sigur că în doi ar fi ideal, dar e aproape sigur că Paul Simon nu va mai cînta vreodată, fiind extrem de dezamăgit de cum arată muzica și publicul de azi, chestie la care subscriu fără reținere. Probabil că nici Lynyrd Skynyrd nu vor mai apărea, deși ei au dispărut și au renăscut de atîtea ori încît orice e posibil. Dar și dacă reizvorăsc sînt sigur că în România nu-i va aduce nimeni. Și nici pe The Who, alt grup obligatoriu de văzut. L-am pierdut și pe Elton John cînd a fost la București, și mai mult ca sigur că nu am să ajung să-l văd nici la Indianapolis, în cadrul turneului de adio, unde am încă bilet la concertul răs-reprogramat din 14 octombrie 2019, data inițială. Cum spuneam, nici ei nu știu dacă vor mai cînta, dar și dacă vor să o facă e posibil ca demența planetară să-i împiedice. Reiau și marea îngrijorare de aici: aștept înnebunit să o văd pe Beth Hart la Festivalul de la Brezoi. Am de un an și ceva biletele în buzunar. Garantează cineva că are loc?