Christine McVie, retragere discretă

De acasă se numea Christine Perfect, și măcar în privința talentului și a performanței strict muzicale nici nu putea să o cheme altfel: era perfectă ca vocalistă, ca keyboard-istă, dar și în calitate de compozitor al unora dintre cele mai mari hituri ale grupului Fleetwood Mac, în moț cu clasica „Don’t Stop” din 1977, de pe albumul „Rumors”, de departe cel mai bine vîndut al grupului și unul din cele mai vîndute din toată muzica rock. Christine McVie s-a stins pe 30 noiembrie, într-o discreție… perfectă și ea, în contrast violent cu viața ei mai mult decît tumultuoasă, cu derapaje majore pe bază de drog (dar cine nu se droga în „epoca de aur” din anii ’60 și ’70) și de alcool, consumate în cantități industriale. Paradoxal, dar în mecanismul numit Fleetwood Mac ea a constituit mereu factorul de echilibru.

De altfel, iată cum își începe revista Rolling Stone de pe 1 decembrie articolul in memoriam sub titlul „Adio, Christine McVie, pasărea cîntătoare care cunoștea partitura”: „Ea era o oază de sănătate mintală în familia disfuncțională Fleetwood Mac și o pianistă iubită universal care a compus atîtea piese devenite clasice încît ai avea nevoie de ani de zile ca să-i înțelegi întreaga măreție”. Vă jur că de ani buni nu am mai întîlnit asemenea elogii și am convingerea că nu-i nimic elaborat, ci purul adevăr… plus iubirea pe deplin meritată din partea oricărui fan rock, cum este evident și autorul, pentru Christine. Explicația pentru existența ei năucitoare o dă ea însăși: „Deși sînt o ființă pașnică, totuși iubesc furtuna. S-a spus că ne luăm la bătaie, dar de fapt rîdeam mai tot timpul. Da, eram ca un fel de Maica Tereza, încercînd să aduc pace și armonie”. A cîntat înainte de Fleetwood Mac cu Stan Webb și fabulosul său grup de blues Chicken Shack. Apoi, zeci de ani cu Fleetwood Mac, unde s-a și căsătorit pentru opt ani cu chitaristul John McVie. L-a luat de soț și pe inginerul de lumini al lor, Curry Grant. A avut o aventură de vreo patru ani cu Dennis Wilson de la Beach Boys, urmată de o căsătorie cu Eddy Quintela, keyboards-ist portughez. A scos multe albume solo, revenind mereu însă la Fleetwood Mac, ultima dată în 2014. S-a stins discret, la Londra, după o suferință scurtă și ea. Odihnească-se în pace! (Foto: The Boston Globe)