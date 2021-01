A trecut un an de cînd Aldea e cocor

„Șir de cocori” este titlul primului mare hit al grupului Sfinx, prima compoziție cu impact la public a muzicianului Dan Aldea și totodată primul disc single scos de grupul Sfinx, deși acesta ființa deja de vreo 10 ani la data apariției discului. Numai că, așa cum era obiceiul vremii, muzica pe care o cînta era aproape integral alcătuită din cover-uri (fără ca termenul să fi existat pe atunci sau era doar „pour les connaisseurs”), provenite, în cazul lor, cu predilecție de la Jimi Hendrix, Beatles, Ten Years After (apropo: săptămîna trecută, Leo Lyons, basistul grupului, a scos o carte autobiografică pe care deja am început s-o caut de cumpărat online), The Who.

Deși am trăit (și) cu Sfinx, nu doar cu Phoenix, Mondial ori Roșu și Negru, vă mărturisesc că am început să-i apreciez, să-i cunosc și să-i ascult cu atenție abia după ce… era prea tîrziu, Dan Aldea plecînd din țară în 1981. Pînă atunci făcuse însă o sumedenie de fapte muzicale absolut remarcabile, toate produsele sale demonstrînd un talent și de compozitor, și de chitarist, cu totul excepționale. Absolvent de conservator, secția vioară (!), Dan Andrei Vladimir Aldea, pe numele său întreg, a devenit, după opinii dintre cele mai competente, cel mai bun chitarist și cel mai profund compozitor de rock din România. Dintre remarcabilele sale creații trebuie neapărat amintit albumul „Zalmoxe”, din 1978, cronologic cel de-al doilea album (din trei ale grupului!) Sfinx, celelalte două fiind „Lume albă” (1975) și „Albumul albastru”, 1984, acesta însă fără Dan Aldea, deja fugit. De altfel, cercetînd acum varii surse, am constatat că de-a lungul anilor, prin grupul Sfinx s-au perindat, țineți-vă bine!, nu mai puțin de 32 de muzicieni, formula cea mai de succes fiind aceea cu Dan Aldea, Bibi Ionescu (bass) și Marian Toroimac (tobe) sau Mișu Cernea, în locul acestuia. Nu putem să nu amintim formidabilul disc single datat 1979, cu „Zece arici înamorați”, versuri de Horia Zilieru, pe fața A, și „Noi nu ne temem”, versuri de Marin Sorescu, pe fața B, două bijuterii fără egal, disc retras de pe piață în aceeași zi în care se lansase!

Dan Aldea a plecat pe 18 ianuarie 2020. Ar fi împlinit 71 de ani pe 9 martie anul acesta. Dacă priviți spre cer, îl puteți vedea din cînd în cînd: e cocorul din capul șirului.