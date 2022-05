Jupâni de Salon

“Ne bucurăm pentru trofeu. Am avut două meciuri încărcate în grupe, după care, în finală, am jucat mai dezinvolt și am obținut un rezultat mai aproape de adevăr. Am tratat de fiecare dată cu maxim respect această competiție, dovadă că am cîștigat-o de cinci ori pînă acum. Așteptăm să vedem dacă se vor găsi bani la Minister să mergem la Campionatul European Universitar din Polonia, unde, dacă vom participa, vom fi cu siguranță printre echipele favorite la cîștigarea trofeului”. Declarația îi aparține lui Bogdan Șoldănescu, antrenorul Universității ”Ștefan cel Mare”, echipă de handbal care a cîștigat de o manieră categorică ediția din acest an a Campionatului Național Universitar. Iată și lotul care a obținut această performanță: Eduard Duman, Ionuț Andreescu, Robert Furak, Cosmin Lupu, Alexandru Bologa, Alexandru Dascălu, Leonard Ștefan, Claudiu Lăzurcă, Pavel Loic, Adrian Tîrzioru, Iulian Roșu, Adrian Urdă și George Mihalcea. Și, dacă tot veni vorba despre clubul de handbal al universității sucevene, să spunem în treacăt că echipele de juniori au rezultate foarte bune, că echipa mare este pe un onorant loc VII în Liga Zimbrilor și că antrenorul principal, Petru Ghervan, a fost reales în Consiliul de Administrație al Federației Române de Handbal.