Jupân de Salon

Așa cum ne-a obișnuit, Muzeul Național al Bucovinei oferă expoziții captivante. De astă dată, MNB a vernisat la Muzeul de Istorie din Suceava o expoziție dedicată Jandarmeriei, care poate fi vizitată pînă pe 18 ianuarie 2026. Conform MNB, în cadrul expoziției pot fi admirate ”o serie de piese de patrimoniu și obiecte cu valoare istorică, distincții, brevete, documente, fotografii, publicații de specialitate, elemente de echipament care provin din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României și al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române”. Directorul instituției muzeale, Emil Ursu, spune că este vorba despre ”o expoziție absolut interesantă, cu foarte multe costume, practic costume începînd de la slujitorii domnești, asta însemnînd de dinainte de 1859, Alexandru Ioan Cuza, Carol I, Ferdinand I, și pînă la Afganistan și Kosovo”. Expoziția este organizată de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Național de Istorie, în parteneriat cu Muzeul Casa Mureșenilor Brașov și Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.