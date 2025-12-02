Jupân de Pardon

Ca urmare a înțelegerii PSD-AUR, preotul Cătălin Axinte a fost numit în funcția de director al Centrului Cultural Bucovina, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Suceava, pe data de 1 aprilie 2025. Consilierii AUR votează cum vrea PSD-ul în CJ, iar PSD-ul i-a dat la schimb vreo două funcții și funcțioare. Numai că săptămîna trecută, domnul Axinte a demisionat cică din ”motive personale”, fără să spună care sînt acelea. Cum nu se știe ca domnul Axinte să fie numit în curînd ministru al Culturii, rămîne întrebarea: de ce acesta a plecat dintr-o poziție onorantă și bine plătită? A plecat de bună voie ori mai degrabă a fost împins pe scări? Cînd a fost numit, nimeni nu a spus cum s-a făcut alegerea. Acum, la plecare nimeni n-a zis nimic: nici conducerea PSD a CJ, nici AUR, nici Cătălin Axinte. Preotul a plecat ca de la o casă pustie, fără să spună ce-a făcut la Centrul Cultural cît l-a condus și de ce a ales să demisioneze. A plecat ca de la o mică gogoșerie, și nu ca de la o instituție publică.