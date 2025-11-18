Sus, sus, sus, la Ulma, sus, acolo-i ministru pus!

Recent, la Căminul Cultural Ipotești a avut loc reuniunea Colegiului Director Județean al PNL Suceava, iar la final a fost emis un comunicat plin de bla-bla-uri, printre care și acesta: ”Un mesaj central al reuniunii a fost unitatea echipei PNL Suceava, o echipă care demonstrează, prin implicare și seriozitate, că poate oferi stabilitate și continuitate proiectelor de dezvoltare din județ”. O ”unitate” care era să se facă țăndări prin excluderea din partid a fostului senator și ministru Daniel Cadariu. Întîlnirea convocată de președinta interimară, Angelica Fădor, secretar de stat în Ministerul de Interne, și de deputatul Ioan Balan a avut ca principal punct înfierarea și excluderea din partid a domnului Cadariu, pe motiv că umblă prin teritoriu pe la primarii PNL pentru a-i convinge să se alăture unei viitoare construcții politice. Una la care ar lucra și fostul președinte al partidului, Gheorghe Flutur, care a fost tras pe linie politică moartă. Pînă la urmă, domnul Cadariu, care are discuții cu primarii PNL din județ doar pentru că este îngrijorat de situația în care se află în prezent partidul, nu a fost sancționat în nici un fel, fiindu-i arătată doar ”pisica”. O ”pisică” pe care a ținut-o cel mai mult în brațe omul de afaceri rădăuțean Dumitru Mihalescul, care în timpul liber este consulul onorific al Coreei de Sud în România. Domnul Mihalescul, care tare și-a dorit ca domnul Flutur să-l fi pus pe un loc eligibil pe listele parlamentare de anul trecut, însă degeaba, a fost cel mai pornit împotriva domnului Cadariu. Printre altele, Dumitru Mihalescul a tunat că în timp ce alții au muncit pentru partid și au făcut nu-știu-ce pe la Ulma, dîndu-se exemplu, alții au ajuns miniștri (????!!!). Păcat că n-a știut conducerea centrală a PNL cîte a făcut domnul Mihalescul în localitatea montană Ulma, de la capătul pămîntului, fiindcă sigur l-ar fi uns ministru. Ministrul onorific al Guvernului României la Ulma.