Trei cărări cunosc pe lume

Președintele PSD al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, proaspăt ales vicepreședinte PSD la nivel național, responsabil cu infrastructura și dezvoltarea regională, umblă pe trei cărări, de parcă l-ar fi îmbătat puterea. Cele trei cărări sînt, de fapt, drumuri ocolitoare. Domnul Șoldan se zbate, nimic de zis, să rezolve finanțarea pentru șoseaua de centură a orașului Gura Humorului, una dintre promisiunile sale electorale centrale. Însă, pînă acum s-a lovit de refuzul premierului PNL, Ilie Bolojan, în ciuda amenințărilor cu revolta miniștrilor PSD în cazul în care acesta nu va aproba fonduri pentru centura de la Humor. Și pentru că încă nu a reușit să rezolve această problemă, în ciuda agitației sale publice, domnul Șoldan a început să fluture în fața sucevenilor alte două proiecte. Președintele CJ a scos de la naftalină centura ocolitoare a Fălticenilor și a inventat un proiect privind o nouă rută ocolitoare pentru municipiul Suceava: ”Am analizat mai multe variante, dar dezvoltarea haotică din jurul Sucevei și costurile uriașe de relocare a liniilor electrice fac imposibilă traversarea multor zone. Am identificat însă o soluție viabilă: un traseu de aproximativ 13 kilometri, prin extravilanul comunelor Ipotești și Bosanci, cu traversarea râului Suceava și ieșire în zona Plopeni, spre Botoșani. Este singura soluție care evită exproprierile de case, relocările scumpe și afectarea zonelor locuite. Demarăm acest proiect nou și continuăm să facem pași concreți în celelalte mari proiecte de infrastructură rutieră ale județului: variantele ocolitoare de la Gura Humorului și Fălticeni”. Cei care aleargă după doi iepuri nu prind nici unul. Este posibil și ca cei care vor să facă trei rute ocolitoare să nu reușească să facă nici una. Încăpățînîndu-se să rezolve simultan trei probleme grele, se poate spune că Gheorghe Șoldan rescrie primul vers al fostului Imn al României: ”Trei culori cunosc pe lume”.