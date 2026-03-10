Primarul suspendat. Între PNL și PSD

La propunerea președintelui Organizației Județene a PSD Suceava, Gheorghe Șoldan, Biroul Permanent al Organizației l-a suspendat din partid pentru 6 luni pe primarul PSD al Sucevei, Vasile Rîmbu. Votul a fost covîrșitor în favoarea sancționării domnului Rîmbu – 63 din 66. De menționat că au fost și solicitări de excludere a acestuia din PSD, semn că social-democrații sînt foarte porniți împotriva lui Vasile Rîmbu, care s-a distanțat de PSD la puțin timp după ce s-a văzut cu mandatul de primar în buzunar.

Domnului Rîmbu i s-a tras de la parcări. De la introducerea unui sistem de licitație pentru locurile de parcare. Domnul Șoldan le-a cerut consilierilor PSD din Consiliul Local Suceava să reanalizeze proiectul privind parcările, în contextul în care în campania electorală din 2024 social-democrații au promis eliminarea taxei de parcare. Totodată, domnul Rîmbu a ”parcat” prea mulți liberali la Primărie. Irina Vasilciuc, fost administrator public al județului pe vremea fostului președinte PNL, Gheorghe Flutur, în biroul de administrator public al municipiului reședință de județ, Alexandru Moldovan, fost prefect PNL, în biroul de secretar al Primăriei, și liberalul Alex Covașă, fost purtător de cuvînt și vicepreședinte PNL, în biroul de purtător de cuvînt al Primăriei. În aceste condiții, Gheorghe Șoldan nu ar fi trebuit să ceară suspendarea lui Vasile Rîmbu din PSD, ci excluderea acestuia din PNL. Oricum, domnul Rîmbu nu-și va pierde funcția de primar și s-ar putea ca acesta să solicite el să fie suspendat de partid și după expirarea celor 6 luni, ca să nu mai stea suspendat între PSD și PNL, pentru că are și el o vîrstă și nu mai poate rămîne mult în șpagat.