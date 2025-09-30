Liberté, Égalité, Cumătrié!

Spiritele s-au inflamat săptămîna trecută, inclusiv la nivel central, după ce Larisa Blanari a fost numită cu titlu interimar, pentru 6 luni, la conducerea Spitalului Clinic Județean Suceava. S-au inflamat nu pentru că doamna Blanari este economistă și președinta Fundației ”Ana – Inimă de copil”, și pentru că a fost inspectoare la ANAF, directoarea Casei de Asigurări de Sănătate Suceava și președinta Organizației de Femei a PSD Suceava, ci fiindcă este nașa de cununie a președintelui Consiliului Județean Suceava și al PSD Suceava, și vicepreședinte la nivel național al PSD Gheorghe Șoldan. Și cînd se credea că, gata, a trecut, spiritele s-au încins și mai tare, pentru că administrația județeană, în subordinea căreia se află unitatea spitalicească, a numit-o pe Laura Stătescu în funcția de director medical. Opinia publică nu a luat foc pentru că doamna Stătescu este un renumit medic dermatovenerolog, că a fost șefă de clinică la Spitalul de Urgențe <Sf. Spiridon> din Iași și că tocmai va veni la Suceava pentru a lucra la Spitalul Clinic, dar și la Facultatea de Medicină Suceava, ci pentru că este verișoară primară cu prefectul PSD de Suceava, Traian Andronachi. Care, atenție!, ca la noi în Bucovina/Moldova, este cumătru cu Gheorghe Șoldan. Poate că domnul Șoldan nu a știut despre gradul de rudenie existent între domnul Andronachi și doamna Stătescu, pentru că s-o fi gîndit că, totuși, ar fi prea mult ca încă o rubedenie să ajungă într-o funcție de conducere. În același timp, poate că rădăuțeanul Andronachi n-a văzut nimic anormal în a-și promova și dumnealui o rudă, pentru că în ”Republica Rădăuți” dacă, scuzați cacofonia, cumătrie nu e, nimic nu e. Pînă la urmă, președintele CJ a retras numirea pentru verișoara prefectului.