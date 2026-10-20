Descoperirea candidatului sub acoperire

Joi, 15 octombrie 2016, PNL Suceava a atins noi culmi ale penibilului, după marginalizarea oficială a viceprimarului PNL al Sucevei, Daniel Ungurian, și a consilierului PNL Lucian Harșovschi, fost viceprimar al Sucevei. A făcut-o pentru că cei doi și-au permis să-l deranjeze cu vorba și cu fapta pe primarul PSD al Sucevei, Vasile Rîmbu, care este suspendat din formațiunea social-democrată pînă în iulie anul viitor. La PNL Suceava nu trebuie să ne mire nimic, după ce, anterior, partidul i-a marginalizat pe Gheorghe Flutur, fost președinte al Organizației Județene Suceava a PNL și fost președinte al Consiliului Județean, și pe Ion Lungu, fost primar al Sucevei timp de 20 de ani.

Pe de altă parte, ar trebui să ne aducem aminte că, în 2024, PNL l-a tras pe linie moartă pe primarul PNL, Ion Lungu, blocîndu-i accesul către o nouă candidatură. Apoi, PNL doar s-a făcut că-i face campanie electorală candidatului partidului, Lucian Harșovschi. De supărare că a fost tras pe dreapta, Ion Lungu a tras sforile pentru ca Vasile Rîmbu să primească o parte din voturile care ar fi trebuit direcționate către Lucian Harșovschi. Așadar, acum, PNL Suceava nu face decît să confirme suspiciunea că Vasile Rîmbu, candidatul PSD la funcția de primar, a fost și un fel de candidat PNL sub acoperire la alegerile din 2024.