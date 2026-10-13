Bogdan Codreanu-Carrieras, prim-solist al operei de înfierare a conducerii PNL

S-a rupt încă un lanț de iubire în politica suceveană. Lanțul îl lega pe primarul de la Pojorîta, Bogdan Codreanu, de conducerea PNL, reprezentată de președinta partidului, Angelica Fădor, secretar de stat în Ministerul de Interne, și de deputatul Ioan Balan. Săptămîna trecută, domnul Codreanu și-a luat inima în dinți, s-a urcat în mașină și a venit la Suceava, unde s-a oprit la Antena 3 pentru o ședință de înfierare a conducerii. Bogdan Codreanu a fost mai blînd cu Angelica Fădor, dar mai aspru cu Ioan Balan, acuzîndu-i pe cei doi că nu ascultă vocea primarilor din partid, cei care bagă voturile în traista PNL. O voce care ea ar trebui să spună cine este nimerit să candideze pentru șefia Consiliului Județean la alegerile din 2028, și nu șefii PNL. Nimerit să candideze, în opinia domnului Codreanu, este chiar domnia sa.

În cadrul emisiunii, Bogdan Codreanu și-a anunțat intenția de candida la șefia CJ, fără să spună din partea cărui partid. Deci, e clar că PNL, la vîrful său, nu-l mai ia în calcul pe domnul Codreanu pentru candidatură, iar acest lucru s-a văzut deja în urmă cu vreo jumătate de an. Pînă atunci, Angelica Fădor și Ioan Balan îl purtau peste tot cu ei pe Bogdan Codreanu. De pildă, la Festivalul Ouălor Încondeiate de la Cîrlibaba. Hai că acolo, ca acolo, pentru că Pojorîta este aproape de Cîrlibaba. Însă, peste numai cîteva săptămîni, domnul Codreanu a bătut drumul tocmai pînă la Adîncata, pentru a fi alături de șefii partidului la un eveniment organizat de primarul PNL, Viorel Cucu. Dacă domnul Codreanu ar mai fi rămas în grațiile conducerii și candidat la șefia CJ, atunci nu ar mai fi fost interesat de vocea primarilor, ci doar de vocile celor doi, iar emisiunea de înfierare de la Antena 3 cu primarul de la Pojorîta pe post de prim-solist nu ar mai fi avut loc.