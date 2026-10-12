O veste bună pentru locuitorii din comuna Fîntînele: a fost lansată licitația pentru modernizarea a peste trei kilometri din DC 65A. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, artizanul acestui proiect, dacă putem să-i spunem așa, și putem, după cum se observă, a spus că după finalizarea licitației urmează realizarea proiectului tehnic, obținerea autorizației de construire și apoi execuția lucrărilor. Vorbim despre tronsonul care pornește din DJ 290 și ajunge pînă în localitatea Stamate, la intersecția cu DC 65, pe o lungime de 3,125 kilometri.

Deci, mai e mult pînă departe, cam vreo 3,125 kilometri de hîrtii, dar domnul Șoldan trebuie să arate aproape zilnic că dumnealui lucrează pentru binele acestui județ.

În numele locuitorilor comunei Fîntînele, vă mulțumim, mult iubite și Stamate Gheorghe Șoldan.

Proiectul tehnico-tactic