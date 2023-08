Unii cu meseria, alții cu fotografia

După o perioadă lungă de așteptare, chiar foarte lungă, a fost inaugurat terminalul II al aeroportului internațional de la Salcea. Evident, maestru de ceremonii a fost președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, care a declarat: „Am urmărit să creăm un confort pentru pasageri. Dacă plecări/sosiri însemnau aproximativ 2.000 de curse pe an, acum se dublează și noi ajungem la o capacitate de procesare de aproape 1,5 milioane de pasageri pe an. În urmă cu 7 ani, în 2016, de aici zburau circa 47.000 de pasageri pe an, în timp ce acum avem 500.000 la șapte luni. Estimăm să ne ducem undeva la 850.000 de pasageri anul acesta, după ce anul trecut am avut 764.000. Pînă acum, pe statistici, 18% sînt pasageri ucraineni. Este un flux mare de avioane aici la Suceava și de aceea era nevoie de acest terminal II și lucrăm la studiul de fezabilitate pentru terminalul III. În terminalul II sînt condiții civilizate. În primul rînd am ținut seama de regulile internaționale, cu sisteme de securitate, cu spații speciale și toate dotările, aer condiționat, căldură și grupuri sanitare corespunzătoare”.

În sfîrșit, călătorii nu vor mai fi înghesuiți prin containere, așa cum au fost atîția ani la rînd, pînă cînd s-au făcut licitațiile și contestațiile, și pînă cînd s-a găsit un alt constructor care să termine treaba celor care o începuseră, dar la care pe parcurs s-a renunțat din motive neclare pînă în ziua de astăzi.

Așa cum se întîmplă la inaugurările diferitelor lucrări mai mici sau mai mari este inflație de aleși și de numiți. Cu cît realizarea este mai importantă cu atît numărul celor care bagă capul în poză, cum se spune, este mai mare. Apoi, depinde cine este în fruntea instituției care a realizat investiția. Dacă se inaugurează un cămin cultural la Cornu Luncii, de pildă, acolo unde primar este un social-democrat, o să dai, în general, peste invitați din PSD: șefi sau subșefi de instituții publice, primari din alte localități și parlamentari. În cazul inaugurării de la Salcea a fost plin de liberali, dat fiind faptul că aeroportul se află în subordinea Consiliului Județean, care este condus de liderul PNL, Gheorghe Flutur.

Pe 31 iulie 2023 s-a consemnat poate una dintre cele mai mari aglomerații de aleși și de numiți întîlnită la inaugurările care au avut loc de-a lungul anilor pe raza acestui județ. Atît de mulți erau, încît abia au încăput în fotografia de grup. Și noroc că aparatul foto era unul cu o deschidere foarte mare. Mulți dintre cei care au ocupat spațiul fotografic nu aveau ce căuta la aeroport decît dacă aveau de mers cu avionul undeva, respectivii necontribuind nici măcar cu o ridicare din mînă la votul din Consiliul Județean pentru aprobarea investiției.

La terminalul II au lucrat niște arhitecți, proiectanți, muncitori, maiștri, ingineri și diriginți de șantier. Însă, aceștia, așa cum se întîmplă de regulă, nu au avut loc în fotografie. Nu au avut loc, cu toate că și-au făcut meseria așa cum trebuie, după cum a dat de înțeles Gheorghe Flutur, care a lăudat investiția. Meseriașii nu au avut loc de aleșii și de numiții care au ocupat fotografia de final, dar aceștia puteau fi invitați separat la o fotografie alături de președintele Consiliului Județean. Gheorghe Flutur putea să o facă, fără să existe riscul ca haina sa de costum să se murdărească de la hainele de lucru ale celor care au construit terminalul II al Aeroportului Internațional ”Ștefan cel Mare” Suceava.