Greșeala, un bun motor pentru învățare

„Matematica te obligă să-ți pui întrebări. Deseori la școală sîntem obligați să răspundem, dar partea cu întrebările…. Eu spun că ai învățat ceva atunci cînd ești capabil să pui întrebări asupra subiectului la care ai reflectat, pe care l-ai învățat. De aceea, consider că întîlnirile pentru tineri, pentru dezbateri, le dezvoltă acestora gîndirea critică. În matematică poate chiar ești obligat să-ți pui cam multe întrebări, însă mereu trebuie să te întrebi. Am suficiente ipoteze, sînt cele care trebuie, care sînt în plus, este vreuna în minus, ceea ce trebuie să demonstrez chiar există? Abia apoi încep să rezolv problema. Este supărător pentru un profesor cînd nu există întrebări la clasă. Copilul are senzația că dacă întreabă este prost. Or, greșeala este un motor extraordinar pentru învățare. Atunci cînd greșești și te convingi singur că ai greșit undeva trebuie să iei asta ca pe un dar. Vei ști mai departe, nu vei mai face aceeași greșeală și te vei perfecționa. Pînă nu greșești nu-ți dai seama de toate sfaturile pe care le primești sau, cum spune românul, pînă nu te lovești de pragul de sus nu îl vezi pe cel de jos”. Manuela David, profesoară de matematică la Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava.