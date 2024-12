Votul, prilej pentru RTV de a ne lua la mișto

Nu cred că dacă zic că eu pe aia n-aș vota-o nici sub amenințare cu glonțul este o dovadă irefutabilă de misoginism, tot așa cum dacă zic că nici pe ăla nu l-aș vota nici dacă glonțul ar fi deja pe țeavă, asta n-ar însemna că mi-e mai dragă Lenuța. Eu am mai trecut prin momente pe deplin similare, atunci cînd finaliștii s-au numit Ion Iliescu și Corneliu Vadim Tudor. Am zis atunci că dacă pun ștampilă pe ăla mi se va usca mîna cu care am pus-o, iar dacă o pun pe ălălalt sigur îmi va paraliza. Am ajuns cumva la consens cu soția mea, Sanda, pentru a ne fi voturile nule, adică am dat cu banul, cel care a cîștigat urmînd să-l voteze pe unul din ei, iar învinsul pe celălalt. Chiar nu mai țin minte care cu cine a votat.

Poate cei mai bătrîni țin minte că primele alegeri libere, din 1990, au avut loc în așa zisa Duminica Orbului. Mamăăă, cît mișto s-a făcut pe chestia asta! Acum, aș zice că 24 noiembrie a fost Duminica Chiorilor (de votanți!), dar asta-i altă poveste. Eu am stat pe România TV, ca de obicei, mai ales pentru a culege material pentru rubrica asta. Ei bine, după ce ne-au intoxicat cu ”cel mai sigur/tare/corect/etc. exit poll” din galaxie, imediat după încheierea votării, domnul Mirel Palada, incomparabilul exit poll-ist (care nici anul ăsta n-a auzit de Georgescu, exact cum în 2020 n-auzise de Simion și AUR!) ne tuflește pe locul I pe un învins, finalmente, de mare calibru, iar pe locul II, ca la Festivalul Cerbul de Aur, cînd se dădeau premii ex-aequo fără număr, proptește alți trei candidați, fiecare cu cîte fix 20 de procente!!! Băi, nici la mișto nu poți s-o faci așa, darămite cînd te dai Stăpînul Inelelor! Iar ca miștoul să fie deplin, cei doi clasați inițial în frunte s-au cărat, numai că preț de cîteva ore erau ca și cîștigători! Adică atît timp cît s-au dus ăștia de la RTV cu procentele pînă pe la 87% din numărul secțiilor de votare! În nesimțirea lor, n-au spus măcar o singură dată că cele cîteva procente rămase din numărul secțiilor cuprind mult mai mulți votanți decît alea 87%! Astea au și dat rezultatul final. Manipulare mai mîrlănească decît asta jur că n-am văzut niciodată!