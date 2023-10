”Viața este grea. Cum ne poate ajuta filosofia să ne găsim calea” de Kieran Setiya este cel mai recent volum publicat de Editura Trei în selecția de cărți de filosofie. Este o reflecție menită să ne ofere noi moduri de a gândi despre greutățile vieții cotidiene.

„Viața, prieteni, e grea – iar noi trebuie să spunem răspicat asta. E mai grea pentru unii decât este pentru alții. În decursul vieții toți trecem prin vânt și ploi, dar, în timp ce norocoșii se usucă lângă foc, alții sunt făcuți ciuciulete de furtuni și inundații, atât literalmente, cât și metaforic. Așadar ce e de făcut? Nu există leac pentru condiția umană. Însă, după douăzeci de ani în care am predat și am studiat filosofie morală, sunt de părere că aceasta poate fi de ajutor”. – Kieran Setiya

Printr-o scriitură captivantă și o argumentație clară, Kieran Setiya, profesor la MIT, arată că cea mai pertinentă cale de a construi o viață cu adevărat bună ține mai degrabă de încercarea de a te confrunta cu realitatea decât de tendința oarbă de a te agăța de un ideal simplist de fericire permanentă. Bazându-se pe filosofia antică și modernă, precum și pe ficțiune, istorie, memorii, film, comedie, științe sociale și povești din experiența autorului, ”Viața este grea” aduce mângâiere și compasiune. Accesibilă, plină de căldură și de bună-dispoziție, această carte oferă o hartă pentru a naviga pe teren accidentat, de la traume personale la nedreptățile și absurditatea lumii.

„Excepțional, bogat în înțelesuri și subtil”. – Financial Times

„A citi această carte este ca și cum ai vorbi cu un prieten atent, care nu-ți spune niciodată să te înveselești, dar, oferindu-ți o companie blândă și o schimbare de perspectivă, oricum te face să te simți mai bine”. – The New York Times Book Review

Strategia lui Setiya în acest volum este să dedice câte un capitol fiecăreia dintre cele șapte surse de bază ale suferinței umane – infirmitate, singurătate, durere, eșec, nedreptate, absurditate și speranță (perfidă) – și să arate că deși sunt îngrozitoare, nu sunt atât de groaznice pe cât ai putea crede. Situația înfricoșătoare în care te afli te poate face nefericit, dar fericirea nu este singurul lucru de care să-ți pese în viață, iar situația înfricoșătoare este conectată cu lucruri pozitive. Durerea cronică, de exemplu, poate duce la compasiune. Singurătatea și nedreptatea ne pot ajuta să apreciem în mod real valoarea și preocupările altor oameni. Dacă a trăi bine este o chestiune de împlinire a naturii noastre de animale sociale, experiențele care ne leagă unul de celălalt sunt valoroase, indiferent de nefericirea pe care ar putea-o implica.

„În sfârșit, un filosof abordează sensul vieții și vine cu răspunsuri utile”. – Sunday Times

„Orice încercare a unui filosof de a ne ajuta să trăim bine – nu în ciuda suferinței umane, ci în deplina recunoaștere a acesteia – este un răgaz binevenit de la atâtea teorii filosofice prea ordonate ale bunăstării umane. Un tratament mai onest și mai uman este de mult așteptat și, chiar dacă în cele din urmă nu sunt consolați, cititorii se vor găsi cu siguranță mai conectați la propria lor umanitate, citind și reflectând asupra acestei cărți”. – The Wall Street Journal

”Viața este grea” este o lucrare de filosofie accesibilă publicului larg, multe dintre perspectivele sale fiind împrumutate din alte domenii – literatură, jurnalism, studii despre dizabilități. Din punct de vedere istoric, filosofii, concentrându-se pe o „viață unică, ideală”, au avut probleme în a accepta faptul că oamenii cu deficiențe pot trăi bine. Între timp, activiștii au susținut că dizabilitatea nu este doar o problemă fizică, ci o alegere făcută de societate de a nu se adapta la această situație. Abordarea lui Kieran Setiya îmbină empatia cu bunul simț. Adevărat, o persoană care nu vede sau nu are completă libertate de mișcare s-ar putea să nu se poată bucura de anumite plăceri – cel puțin, în mod obișnuit. Iar rănirea suferită poate fi traumatizantă. Dar niciunul dintre noi nu se poate bucura de absolut tot ceea ce merită făcut într-o singură viață. Posibilitățile și alegerile noastre sunt întotdeauna limitate și putem trăi pe deplin în aceste limite. Setiya invită cititorul să i se alăture în timp ce privește provocările vieții – singurătate, nedreptate, durere – și întorcându-le pe toate părțile pentru a le examina fiecare unghi. Uneori, aceste răsuciri pot face dificilă înțelegerea punctului final.

„Prin exemple elaborate cu atenție, [Kieran Setiya] susține că filosofia ne poate ajuta să traversăm adversitățile vieții umane… Nici o viață care merită trăită nu este lipsită de suferință și durere. Nu ne rămâne decât să o înfruntăm cu luciditatea spre care țintește atitudinea filosofică”. – The Guardian

„Kieran Setiya susține că anumite provocări – singurătatea, eșecul, problemele de sănătate, durerea și așa mai departe – sunt în esență inevitabile. Dar este bine, arată cartea, să recunoaștem experiențele grele prin care am trecut și să ne întrebăm cum ne-au ajutat să devenim mai rezistenți, mai buni și mai înțelepți”. – The New Yorker

Kieran Setiya este profesor de filosofie la MIT, având ca domenii principale de interes etica, epistemologia și filosofia minții. Printre cărțile sale se numără: Practical Knowledge, Reasons without Rationalism, Knowing Right from Wrong, unde propune și argumentează o teorie cognitivă a intenției, o formă de etică a virtuții și o expunere a cunoașterii etice bazate pe Aristotel și Hume. De asemenea, a scris Midlife. Ghidul filosofic al vârstei de mijloc (Editura Seneca, 2019). Combinând filosofia cu experiențele personale, este autorul a numeroase eseuri și articole pentru publicații precum: Los Angeles Review of Books, The New York Times, Boston Review, London Review of Books, The Atlantic și The Yale Review. Este gazda unui podcast, Five Questions, în care adresează filosofilor contemporani cinci întrebări despre ei înșiși.

