Trei de la Editura Trei

Noul star al genului noir suedez, Elisabeth Norebäck, revine în colecția Fiction Connection a Editurii Trei cu un thriller psihologic electrizant – Nadia. „Cititorul este prins încă de la prima pagină a acestei povești care reconstituie faptele ca un puzzle, între proces, închisoare și noaptea cînd totul a luat-o razna. Un thriller psihologic cu un deznodămînt care-ți taie suflarea”, scrie Aftonbladet despre roman, în timp ce publicația Dagensnyheter apreciază că „Norebäck își confirmă talentul cu acest roman polițist dens și incredibil de bine închegat”.

A avut totul și a pierdut totul. A fost Raza Soarelui și acum este un monstru. Fiica unei cunoscute cîntărețe, Linda Andersson își însoțește cu regularitate mama pe scenă și lumea o adoră. Peste ani, copilul-minune se căsătorește cu Simon, însă într-un moment dificil descoperă că acesta o înșală. Cînd Simon e găsit într-o baltă de sînge, ea e acuzată de crimă pasională și condamnată la închisoare pe viață.

Toată lumea e convinsă că este vinovată și ajunge chiar și ea să se îndoiască de propria nevinovăție. Ca să supraviețuiască în cea mai periculoasă închisoare pentru femei din Suedia, se străduiește să-și uite trecutul, pînă cînd se petrece ceva neașteptat, care-i trezește amintirile. Și atunci pornește, din celula sa, pe urmele adevăratului asasin al soțului ei.

În timp ce trebuie să facă față dificultăților din închisoare, viața Lindei dinainte de asasinarea soțului ne este prezentată prin flashback-uri bine construite. Care erau relațiile dintre membrii familiei și cum acestea i-au modelat viața. Ce impact au avut asupra ei toată atenția mass-media și publicitatea din vremea copilăriei, cînd cutreiera țara împreună cu mama ei. Autoarea bestsellerului ”Spune-mi că ești a mea” impune un ritm alert romanului Nadia, trecutul, prezentul și gîndurile Lindei Andersson despre cine ar putea fi criminalul alternînd rapid.

„Dacă ar exista o scară Richter a thrillerului, acesta ar avea cel puțin magnitudinea 9. Și dacă ar exista un barometru pentru pulsul meu în timpul lecturii, ar indica furtună. Scoate scîntei, te lasă fără suflu, iar imaginile îți rămîn multă vreme întipărite în memorie”. – Vängåvans

Elisabeth Norebäck (n. 1979) este o scriitoare suedeză al cărei roman de debut, Spune-mi că ești a mea (Editura Trei, 2020), a fost tradus în peste 35 de țări. Este o mare devoratoare de thrillere și adoră serialele polițiste. Are un master în inginerie de la Institutul Regal de Tehnologie, iar în prezent locuiește la Stockholm, împreună cu soțul și cei trei copii.

Anatomie. O poveste de iubire

Anatomie. O poveste de iubire de Dana Schwartz, publicată de Editura Trei în colecția Young Fiction Connection, este o poveste gotică plină de mister, intrigă și romantism.

“O carte care m-a cucerit! Scoția anilor 1800. Povestea unei tinere ambițioase care învață de una singură pentru a deveni chirurg, o meserie de neconceput pentru o femeie. Hazel se luptă împotriva prejudecăților și a constrîngerilor sociale pentru a-și realiza visul. O să vi se dezvăluie secrete ciudate, o să vă încînte aventurile stranii din care este țesută această ficțiune istorică. Mi-a plăcut fiecare pagină!” – Reese Witherspoon

Hazel Sinnett este o tînără aristocrată mai dornică să devină chirurg decît să se mărite. Jack Currer este un recuperator de cadavre care încearcă să supraviețuiască într-un oraș unde e foarte ușor să mori. Cei doi se întîlnesc întîmplător în Edinburgh, însă Hazel își dă seama de importanța întîlnirii abia după ce e dată afară de la cursurile renumitului doctor Beecham, pentru simplul motiv că e femeie…

„Necuviincioasă, inteligentă și isteață, Dana Schwartz e unul dintre cei mai străluciți scriitori din noua generație”. – Neil Gaiman

Dana Schwartz explorează în acest roman cîteva teme interesante precum sărăcia, inegalitățile în domeniul sănătății, opiniile istorice despre femei și durerea cauzată de pierderea unui membru al familiei.

„Romanul magic al lui Schwartz este în același timp captivant și delicat, iar intriga complexă te prinde, pe măsură ce încerci să dezlegi misterul. Nu ezită nici la caracterizări, nici la acțiune, răspîndind indicii cu o mînă sigură și atentă. Pînă la urmă, aceasta este povestea anatomiei inimii omenești”. – Booklist

Cu note de eleganță, dar și de macabru, Dana Schwartz împletește o poveste de dragoste, marcată de realitățile dureroase ale practicilor medicale din Edinburghul secolului al XIX-lea. Deși Hazel este aproape logodită cu vărul ei, prietenia ei secretă cu Jack se transformă, pe măsură ce apar detaliile unui complot complicat și tulburător.

„Schwartz (…) își plasează povestea feministă sexy printre mormintele din Edinburghul anilor 1800. Așa că, firesc, e o poveste de dragoste”. – Glamour

Dana Schwartz este scenaristă de televiziune și fondatoarea podcastului cu temă istorică Noble Blood. Ca jurnalist și critic, Schwartz a scris pentru Entertainment Weekly, Marie Claire, Glamour, GQ, Cosmopolitan, Vanity Fair și alte publicații. Trăiește în Los Angeles împreună cu logodnicul ei și pisicile lor, Eddie și Beetlejuice. A mai scris și: Choose Your Own Disaster și The White Man’s Guide to White Male Writers of the Western Canon. Poate fi urmărită pe www.danaschwartzdotcom.com.

Cuvinte care eliberează

Cuvinte care eliberează de Marie Cardinal, în traducerea Ninei Ivanciu, este din nou disponibilă la Editura Trei, la 22 de ani de la prima publicare în limba romană (2000) și la mai bine de 46 de ani de la apariția în limba franceză (1976). Este un roman autobiografic în care care Marie Cardinal vorbește cu o sinceritate violentă și fără compromisuri despre copilăria sa în Algeria, sentimentul de pierdere pe care l-a avut după plecarea de acolo, relația cu mama ei, traumele, bolile mintale și recuperarea prin psihanaliză.

„Cuvinte care eliberează relatează pas cu pas analiza autoarei, o experiență psihanalitică grație căreia a reușit să evite azilul și să simtă cum renaște. Cititorul poate simți și imagina el însuși procesul pe care l-a parcurs Marie Cardinal”. – The Guardian

Crizele teribile de angoasă, ura de sine și mai ales sîngerările abundente, interminabile, jenante, care nu cedează în ciuda numeroaselor spitalizări și tratamente medicamentoase, o determină pe Marie, o tînără cultă, de origine algeriană, să înceapă o psihanaliză care va dura șapte ani. Paradoxal pentru ea, care a cunoscut doar medici interesați de simptome, psihanalistul nu-i cere să vorbească despre „sîngele ei“, ci despre vise, fantasme și amintiri, gînduri și emoții ce-i vin spontan în minte, din care treptat se dezvăluie un sens și o nouă Marie, renăscută. Cartea este relatarea vie și provocatoare a acestei întîlniri vindecătoare cu sine, pe care o reprezintă psihanaliza.

„Dintre toate cărțile pe care le-am citit, aceasta oferă tabloul cel mai realist al experienței unui pacient în psihanaliză. După opinia mea, nu există roman mai apropiat de perfecțiune decît acesta”. – Bruno Bettelheim, psihanalist

Romanul a fost distins cu premiul Littré în 1976. A fost un succes internațional, fiind tradus în 26 de limbi și ecranizat în 1983, cu Nicole Garcia în rolul principal.

Cuvinte care eliberează este un amestec de autobiografie, confesiune, mărturisire, ”reglare de conturi” cu propria persoană. Este ca un strigăt, ca o criză internă. Emoțiile sînt redate cu un talent imens. Dar mai este și un document emoționant despre viața în Algeria cu puțin timp înainte de război și în timpul Războiul Algerian de Independență.

“Cum să găsesc acele cuvinte care ar trece dinspre mine spre doctor? Cum să realizez acea punte care ar uni clocotul și calmul, clarul și obscurul, care ar păși dincolo de canal, de fluviul umflat cu materii în descompunere, dincolo de crudul șuvoi de spaimă, ce ne despărțea, pe doctor de mine, pe ceilalți de mine?”, se întreabă Marie Cardinal în primele pagini. Cum își clarifică toate aceste necunoscute cu ajutorul psihanalizei rămîne să descoperim pe parcursul romanului.

Născută în Alger, Marie Cardinal (1929-2001) și-a obținut licența în filosofie la Sorbona, în Paris. A predat la universități din Salonic, Lisabona, Viena și Montréal, unde s-a și stabilit, în 1960. Ulterior a renunțat la cariera universitară, devenind jurnalistă și scriitoare (sau „povestitoare“, după cum îi plăcea ei însăși să se numească), publicînd numeroase romane și articole în reviste de limbă franceză, precum Elle.

