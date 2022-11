Chris Whitaker, autorul bestsellerului Începem cu sfîrșitul, revine în colecția Fiction Connection a Editurii TREI cu un nou roman: Toate fetele rele. Cu misterul stăruitor din The Roanoke Girls, atmosfera din Acolo unde cîntă racii și întunecimea din Obiecte ascuțite, Toate fetele rele este un thriller captivant, de o intensitate emoțională copleșitoare, scris de un talent excepțional.

„O poveste întunecată ca un nor de furtună, cu raze de lumină aruncate de năzdrăvăniile lui Noah și Purv, care par să ajungă în centrul atenției. Un thriller deosebit de original”. – Daily Record

Toată lumea o iubește pe Summer Ryan. Elevă-model și geniu muzical, ea e o rază de lumină în orășelul Grace din Alabama – mai ales în comparație cu sora ei, Raine. Dar într-o bună zi, Summer dispare de-acasă și toată comunitatea își aduce aminte de alte cinci fete dispărute cu ani în urmă. Raine pornește în căutarea surorii ei, ajutată de un aliat improbabil, dar cu cît se apropie mai mult de adevăr, cu atît situația devine mai periculoasă. Și se pare că Summer este mai mult decît pare la prima vedere…

„Sumbru, antrenant, un portret fin schițat al bigotismului, prejudecăților și trăirilor omenești, Toate fetele rele aduce o doză revigorantă de emoție și empatie, care pare să devină punctul forte al lui Whitaker”. – Crimetime

Chris Whitaker pictează un tablou veridic al unei comunități rurale uitate de lumea modernă, unde fiecare personaj are trăsături memorabile. Povestea este complexă și cu atît de multe personaje introduse în succesiune rapidă, încît cititorii trebuie să fie foarte atenți pentru a culege toate firimiturile de indicii lăsate de autor de-a lungul cărții. O remarcă aparent nesemnificativă devine foarte importantă într-o scenă ulterioară. Un roman polițist inteligent și care te afectează emoțional, care sfidează clasificarea.

„Orășelul american nu a fost niciodată descris așa de strălucit. Scriitura este intensă, iar vocea autorului este unică și personajele sînt impecabile. Chris Whitaker duce intriga complexă la un nou nivel”. – Novel Gossip

Toate fetele rele este un roman extrem de întunecat, iar Chris Whitaker este un scriitor incredibil de talentat, care te prinde într-un fel de magie. Whitaker acoperă în acest volum multe subiecte dificile, de la sărăcie la dependență, la abuz fizic și emoțional. Niciun personaj nu este lipsit de defecte și are atît etica conflictuală, cît și cea morală îndoielnice.

„O încîntare absolută, foarte original”. – Guardian

Chris Whitaker a debutat cu Tall Oaks, premiat cu CWA John Creasey New Blood Dagger Award. Începem cu sfîrșitul, care a obținut numeroase premii, a fost tradus în 25 de limbi, iar drepturile de ecranizare au fost achiziționate de studiourile Disney. Romanul a fost bestseller New York Times și #1 Indie Next Pick, precum și Waterstones Thriller of the Month, Barnes & Noble Book Club Pick și Good Morning America Buzz Pick.

Chris Whitaker a crescut admirîndu-i pe Stephen King, Dennis Lehane, John Grisham și Cormac McCarthy. Locuiește în Hertfordshire, Marea Britanie, împreună cu soția și cei trei copii. Poate fi urmărit pe Twitter, la @WhittyAuthor.

Lupanarul

Lupanarul de Elodie Harper, recent publicat de Editura Trei în colecția Fiction Connection, este „o poveste fascinantă, bogată în detalii, despre curaj și solidaritatea între femei, pe care fanii romanului lui Pat Barker, Tăcerea femeilor, o vor adora“, după cum apreciază publicația Red. Plasat în anul 74, în Pompeii, Lupanarul este primul volum al unei trilogii care înfățișează viețile unor femei ale căror voci au fost multă vreme trecute sub tăcere.

„Un triumf literar”. – The Times

Amara era odată o fiică mult iubită, pînă cînd moartea tatălui ei a aruncat întreaga familie în sărăcie. Acum e sclavă la Sălașul Lupului, rău-famatul lupanar din orașul roman antic Pompeii, condus de un bărbat pe care îl disprețuiește. Perspicace, isteață și inventivă, Amara e silită să-și ascundă talentele. Fiindcă acum singura ei valoare este dorința pe care o poate stîrni în bărbați. Dar sufletul Amarei e departe de a fi frînt. Zi de zi, bate străzile din Pompeii alături de celelalte femei de la Sălașul Lupului, găsind alinare în rîsetele și visurile pe care le împărtășesc. Pentru că străzile din Pompeii sînt pline de oportunități. Acolo, pînă și sclavei celei mai umile soarta poate să-i surîdă. Amara a învățat că totul în orașul acesta are un preț. Dar oare cît o va costa propria libertate?

„Intens, profund și revelator”. – The Observer

Lupanarul este o poveste foarte bine scrisă, amplasată în Pompeii în timpul secolului I d.Hr., cu doar cîțiva ani înainte de celebra erupție vulcanică care va învălui orașul în lavă și cenușă. Este o relatare plină de viață. De la tavernele aglomerate și aleile murdare pînă la piețele colorate și casele private luxuriante, fiecare aspect al acestei lumi este minuțios descris de Elodie Harper. Cartea urmărește povestea unui grup de prostituate – denumite în mod colocvial „lupi” – care lucrează în lupanar. Volumul este plin de detalii istorice despre orașul atît de faimos pentru distrugerea sa. Denumirea bordelului are la bază o locație reală ale cărei rămășițe au fost păstrate în ruinele Pompeii, iar personajele poveștii și-au însușit nume scrise în graffiti-urile pereților bordelului.

„În Lupanarul, Elodie Harper descrie cu empatie și căldură viața plină de greutăți a femeilor din Pompeii”. – Woman & Home

Lupanarul spune povestea Amarei, fiica unui medic din Grecia, foarte educată, frumoasă și hotărîtă să lupte pentru libertate. Povestea ei este încă relevantă în zilele noastre, unde atît de multe femei sînt abuzate fizic, emoțional, financiar și sexual. Prin determinarea și ambiția ei, Amara este un model la care trebuie să privească fiecare femeie. Lupanarul este o carte modernă care spune o poveste străveche.

„O reușită literară de mare forță, care vorbește despre setea neostoită a unei femei de a-și obține libertatea”. – Love Reading

În acest prim volum din trilogie, Elodie Harper reușește să le dea strălucire femeilor din lupanar și să le deseneze cu multă complexitate. Prietenii, rivalități, încercarea de a se înțelege unele pe altele, toate amestecate într-o casă în care nimic nu este privat și acțiunile fiecăreia au consecințe pentru celelalte. Ele sînt inima cărții, iar Harper te face să le înțelegi și să îți pese de ele.

„Nespus de captivant”. – Independent

Elodie Harper este jurnalistă și scriitoare multipremiată. Povestirea ei Wild Swimming a cîștigat în 2016 concursul de proză scurtă Bazaar of Bad Dreams, jurizat de Stephen King. În prezent, Harper este reporteră la ITV News, iar anterior a lucrat ca producătoare pentru Channel 4 News. Găsiți mai multe despre ea la elodieharper.com.