Scanner-ele care scanează DIASPORA DIN ȚARĂ

Neîndoielnic, ne aflăm într-o perioadă de tranziție de la ceva care nu s-a terminat la ceva care n-a început încă (așa spunea acum vreo 25 de ani un miliardar român din Uruguay, venit să sondeze terenul pentru niște afaceri aici, și care s-a reîntors acolo după vreo 3-4 zile, pe deplin lămurit!), în care orice s-ar întîmpla ori s-ar spune, nu ”face sens” (cum zicea cîndva un săsălău care nu stăpînea decît țara, nu și limba română!) decît aici și doar pentru noi. E drept că uneori nici noi nu pricepem exact ce spun diverse ființe, de la politicieni și fotbaliști, pînă la reporteri tv și ”artiști” cu maneaua-n gură. Bunăoară, pe 11 noiembrie, la ora 00:30, un angajat de la România TV, transmițînd de la Cluj un reportaj de la primul concert din cele 5 susținute de Andre Rieu, dincolo de secvența din concert (adică un kitsch de-a dreptul grotesc, un fel de manea ”clasicizată”), se apucă să facă și comentarii geo-socio-culturale: ”Vor fi 40.000 de spectatori, din România, DIN DIASPORA, DAR ȘI DIN STRĂINĂTATE”. Oricît ați încerca să plasați, din context, diaspora undeva în afara țării, nu iese! Definiția diasporei, așa cum apare ea în DEx, e surclasată de omulețul de la RTV, prin plasarea adversativului ”DAR”. Trebuie să recunoaștem că e și ăsta un fel de dar: acela de a percepe și folosi limba română cum o dă Dumnezeu, nu cum prevăd regulile!

Cu cîteva zile mai înainte, pe 5 noiembrie, tot la RTV, Alina Băbeanu transmite din Vama Siret, informîndu-ne că în imagine avem ”SCANNER-ELE CARE SCANEAZĂ TIR-URILE”. O.K., mi-am mai luat de o grijă: așadar scanner-ele nu fac cartofi prăjiți, nu pun muzică virgulă ca tonomatul, nici nu dau bilete la meciuri. Ele, pur și simplu, scanează. Iar polițistul sau vameșul aflat lîngă Alina ne expune faptele de vitejie din Vamă, asta unde de ceva timp n-a mai fost nici o arestare: ”În martie s-a găsit un TIR burdușit cu țigări”! Eu tare aș vrea să aflu pe unde or fi trecut alealalte cîteva milioarde de țigări, din moment ce în comentariul RTV s-a spus tot atunci că ”Din contrabandă, România a pierdut anual 22 DE MILIARDE de lei, bani cu care se puteau construi 600 de kilometri de autostradă”. Eeiii, și dacă se sechestrau toate TIR-urile din galaxie, autostrada tot nu s-ar fi făcut, nu-i așa?