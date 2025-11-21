Se schimbă proprietarul, se schimbă ușile

Conform publicației profit.ro, frații Dragoș și Adrian Pavăl, care sînt originari din comuna suceveană Bogdănești și care sînt proprietarii puternicului lanț de magazine Dedeman, ar fi interesați să achiziționeze rețeaua Carrefour din România, care numără nu mai puțin de 458 de magazine.

Probabil că pe lîngă foarte mulți bani, domnii Pavăl au și foarte multă marfă în magazinele lor și nu mai știu ce să facă cu ea. Și ca să nu rămînă cu marfa pe stoc, cei doi s-or fi gîndit că ar putea schimba ușile, rafturile și neoanele de la magazinele Carrefour, lucru pe care un alt proprietar nu l-ar permite, fiindcă toate sînt noi.

Neon Gaz