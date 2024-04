Perșii. Epoca Marilor Regi de Lloyd Llewellyn-Jones este cel mai recent volum publicat în colecția Istorie a Editurii Trei. O istorie comprehensivă în care vom urmări ascensiunea, extinderea și consolidarea Imperiului Persan, de la originile sale modeste ca societate tribală în sud-vestul Iranului și până la momentul în care a ajuns să domine mapamondul, devenind prima mare superputere a istoriei.

„Superbă, scrisă cu competență și fascinantă”. – Simon Sebag Montefiore

Marii Regi ai Persiei au domnit peste cel mai mare imperiu al Antichității, care se întindea din Libia până la stepele Asiei și din Etiopia până în Pakistan. În inima Imperiului se găsea fabulosul oraș-palat Persepolis, unde monarhii ahemenizi întrețineau o curte neîntrecută în fast și grandoare. De aici, Cirus cel mare, Darius, Xerxes și urmașii lor aveau să dea legi, să ridice armate și să guverneze peste Imperiul lor multicultural, de o uriașă diversitate. Într-un demers cu totul inedit, care ia distanță față de interpretările tradiționale tributare scrierilor istoricilor greci, Llewellyn-Jones își îndreaptă atenția spre izvoarele ahemenide autentice (inscripții, artă și recentele descoperiri arheologice din Iran), pentru a crea o veritabilă „versiune persană“ a acestui remarcabil prim imperiu al Antichității – Epoca Marilor Regi.

„O minunată introducere în lumea celui mai mare și important imperiu al lumii antice. Lloyd Llewellyn-Jones este unul dintre cei mai reputați specialiști ai istoriei ahemenide și ne oferă o relatare captivantă a istoriei vechii Persii, urmărind cum o mică societate tribală din sud-vestul Iranului a ajuns prima superputere a lumii”. – Touraj Daryaee

Publicată în traducerea Smarandei Câmpeanu, această istorie folosește izvoare autentice, indigene, pentru a spune o poveste diferită de cea cu care suntem poate obișnuiți, respectiv povestea conturată în jurul relatărilor grecești din Antichitate. „Această istorie este versiunea persană a istoriei Persiei“, după cum declară autorul. Departe de a fi barbarii din imaginarul grec, în această istorie perșii se arată a fi o putere sofisticată social și cultural, puternică pe plan economic și militar și talentată intelectual. Versiunea persană ne zugrăvește o imagine originală, uneori uimitoare, a locului deținut de Persia în Antichitate și subliniază contribuția Iranului la lumea civilizată.

„O istorie a Marilor Regi persani văzută cu ochi proaspeți, care combină darul de povestitor exuberant cu o remarcabilă erudiție ce este deopotrivă captivantă și curajos-revizionistă, cu o distribuție ce reunește cuceritori nemiloși, regine, eunuci și concubine care aduc spectaculos la viață lumea persană pe baza surselor persane, și nu a celor grecești. Rezultatul este un tur de forță”. – Simon Sebag Montefiore

Născut în sudul Țării Galilor, Lloyd Llewellyn-Jones este profesor de istorie antică la Universitatea Cardiff și director al Programului Iranul Antic din cadrul Institutului Britanic de Studii Persane. A predate în trecut la Universitatea Edinburgh, unde a fost profesor de istorie iraniană și greacă antică. A petrecut perioade lungi în Iran și este expert în istoriile și culturile Persiei, Orientului Apropiat și Greciei. A colaborat frecvent la BBC, Channel 4, The Times, dar și la alte publicații și emisiuni. Printre lucrările sale se mai numără King and Court in Ancient Persia, Ctesias’ History of Persia, The Culture of Animals in Antiquity și Designs on the Past: How Hollywood Created the Ancient World.

Editura Trei