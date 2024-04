Laleaua din două locuri ale ALEGERILOR ELECTORALE

Adesea mi se întîmplă să vorbesc cu mine însumi și să îmi spun că parcă e deja prea mult și că peste ceea ce am văzut și am auzit nu poate exista ceva încă mai tare… și totdeauna mă înșel: mereu izvorăște cîte o tîmpenie inimaginabilă care, zău!, mă face să mă îndoiesc de simțurile mele, că adică eu am auzit sau am priceput greșit, și nu că ăia au putut comite așa o nenorocire. Primul exemplu: nu știu unde, pe lîngă București, s-a creat un așa numit ”paradis al lalelelor”, unde cică ar fi vreun milion jumate de lalele de nenumărate soiuri, practic cît vezi cu ochii. Mai ceva ca-n Olanda, de unde provin multe din multele lalele de acolo… și unde hop! și buruiana venită de la RTV! Care, pe 14 aprilie la ora 14:37, începu a mugi: ”… fiecare LALEA DE ACEEAȘI CULOARE să fie ÎNTR-UN SINGUR LOC!”. Cel mai blînd lucru care poate fi spus e că distinsa avea creierul năclăit. Și că în năclăiala aia nu poate separa noțiunile. La o disecție (a frazei, nu a creierului distinsei) rezultă următoarele întrebări: laleaua de aceeași culoare cu ce? Sau cu care alta? Și cum poate o lalea să nu fie într-un singur loc? Poate fi simultan în două locuri? Pe bune: nu vi se pare că domnișoarei cuvintele îi curg, cum zicea George Stanca despre Ionel Stoica de la TVR Sport, nu articulat și în ordine, ci ca balele!?

Ca să înțelegeți că nu-i singura în ditamai instituția, colegii ei presupus mai breji, (atențieeee!, am zis ”presupuși”!), ăia care scriu în ecran, ce au proțăpit în partea de jos a acestuia, pe 15 aprilie la 15:29? Poftiți: ”Pe cine a turnat baronul înainte de ALEGERILE ELECTORALE?”. Volumul ăla care pentru ăștia e doar un fel de bloc de BCA mai colorat, numit DEx zice așa: ”Electoral = adjectiv; privitor la alegeri, referitor la alegeri, în legătură cu alegerile”. Așadar, în mintea redactorilor RTV, vom avea în acest an ALEGERI PRIVITOARE LA ALEGERI sau poate ALEGERI ÎN LEGĂTURĂ CU ALEGERILE. Băăă, da` la școală în legătură cu școala s-a dus măcar vreunul dintre voi, băăă?