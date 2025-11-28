Orașul din comuna care e de fapt județ

Cred că v-am mai spus: uneori, tîmpeniile debitate de armata de reporteri și reporterițe sînt atît de mari și de lipsite de o logică minimă, încît mă suspectez pe mine că ori sînt mai tîmpit decît ei și nu am înțeles, ori că m-a lăsat auzul și nu am perceput corect cele spuse. Apoi, pîndesc reluările, și cînd mă conving că tîmpitul nu sînt eu, mă întreb ce trasee or fi urmat respectivele bipede pînă să fi ajuns să ne mănînce sănătatea în direct și la ore de maximă audiență. Dincolo de ăi` cu microfon, sînt redactorii din studiouri, presupus mai școliți și mai lipsiți de emoțiile live-ului, și care ar trebui să-și etaleze nivelul de școlarizare prin ceea ce scriu în ecran. Iată și un exemplu, din 18 noiembrie, ora 00:00, de la România TV: ”14 polițiști cercetați în CAZUL FEMEI UCISE în stradă”. Citești pe ecran și te întrebi, logic, despre cîte femei o fi vorba, dar și unde și cînd s-o fi petrecut atrocitatea. Și parcă s-ar fi cuvenit și niște ghilimele, adică să vezi scris ”femei ucise în stradă”, denumirea cazului respectiv. Afli apoi că e vorba de o singură femeie, de unde rezultă că persoana care scrie pe sticlă, presupus redactor, n-a sărit ghilimelele, ci un ”i”, ceea ce te face să constați că analfabetismul e la el acasă în redacția RTV, reflectat acum în veșnica problemă a acordului în genitiv-dativ. Fiindcă, evident, ce a vrut să ne transmită neșcolarizata ființă era ”CAZUL FEMEII UCISE…”! Totuși: de unde izvorăsc toți analfabeții ăștia și cine le dă dreptul să distrugă limba română în direct?

Pe 13 noiembrie, a dat norocul peste mine: eram la televizor la ora 17:02, cînd tot RTV ne-a prezentat cazul fetei răpite în București de iubitul ei care, după ce a blocat portierele, a tot condus pînă cînd (țineți-vă bine!) ”a oprit PE RAZA LOCALITĂȚII PRAHOVA, MAI EXACT ÎN ORAȘUL PREDEAL”!!! Îți vine să-ți dai cu apă rece pe obraji înainte să analizezi zicerea, care pare produsă în salon, în cămașa de forță. Hai să analizăm, totuși: localitatea ”Prahova” există pe undeva, că virgulă cînd mergi cu trenul de la București spre Ploiești, la un moment dat treci prin Halta Prahova. Dar sigur nu era vorba de asta, fiindcă nici nu începe bine că se și termină, deci nu poate cuprinde pe raza ei… orașul Predeal! Un oraș într-o haltă!? Mai analizăm nițel. Probabil că panarama confundă halta Prahova cu… județul Prahova, ceea ce de fapt nu ne mai miră. Acum apare însă și o altă problemă de geografie: orașul Predeal nu e nici în halta Prahova, nici în județul Prahova, pentru simplul motiv că se află în județul Brașov! Cum, de unde știu!? Păi, la Predeal am făcut eu armata, vreun an juma`, și zău că nu s-a produs nici o reorganizare teritorială de atunci, din 1975-76 încoace!