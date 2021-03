Mama superglue și îngerii terorizați de Aurina

Fiecare săptămînă de privit la cele două televizoare puse unul peste altul îmi aduce, de regulă, bucurii multe și nu tocmai mărunte, fiindcă bogăția și complexitatea întortocheturilor de limbă română pe care ni le oferă televiziunile sînt realmente inegalabile pe alte căi. Nici măcar școlile ajutătoare nu produc bijuterii de limbă (și stil!) de nivelul celor cu care zilnic RTV ne delectează. Fiindcă, deși există concurență, totuși RTV rămîne indiscutabil în capul listei.

Săptămîna trecută, vreo două, chiar trei zile la rînd, RTV, dar și Antenele și PRO TV, nu-și dădeau rînd la înfierat învățătoarea care… juca la păcănele! Cea mai tare a fost tot reporterița România TV care a pus întrebarea capitală: „Ce exemplu dați copiilor!?”. Slavă domnului că învățătoarea în cauză nu mai are și alte vicii (fumat, băut, consumat droguri) că o linșa naibii reporterița. M-am întrebat dacă respectiva n-o avea cumva copii. Că reporterița ar fi fost în stare să o întrebe și dacă e frumos ce face ea noaptea, și dacă, pardon, copiii din clasă știu cum face ea copii! Ei, ulterior am aflat că problema era că numita făcuse de fapt chetă la părinți pentru nu știu ce rechizite și banii ăia îi jucase la păcănele, ceea ce da, e chiar grav. Dar e în alt registru.

Tot la RTV, distinsa Aurina (pe bune, așa o cheamă, nu-i poreclă!) Petrea, vorbind despre un folkist decedat de pe la Vaslui, nu ezită să ne informeze că „acum cîntă printre îngeri”. Ei, da!?! Zău? Știi tu precis, Aurino? Da’ îngerii ăia, săracii, cu ce-or fi vinovați de să-i terorizeze Aurina? Păi dacă ei, obișnuiți cu Hendrix, cu Janis, cu Elvis, cu Freddy, cu Lennon, nu-l prea agreează pe trimisul Aurinei?

Rămînem în zona pămîntean-muzicală, cu un alt cîntăreț de mare succes, prezent mai frecvent decît s-ar cuveni la aceeași RTV: domnul Vali Vijelie, pe care televiziunea în cauză ni l-a prezentat preț de o zi juma’, la toate jurnalele, cu marea și ultraproaspăta (februarie 2021, new entry!) sa realizare (oarecum) muzicală, intitulată (vă jur că nu la mișto!) „Mama la copiii mei”! Mesajul e direct: Mama la copiii mei/ Doar tu vreau să fii! Problema e alta: cu cît superglue s-o fi uns nefericita ca să ajungă ca-n textu’ lu’ domnu’ Vali: „Sînt pe lume milioane de femei frumoase/ Dar nu sînt ca tine, așa de lipicioase”! Dar cîntăcioase or fi ? Aici pe pămînt, ca Vali, și acolo printre îngeri, ca omul Aurinei?