În arborele de copac oare cum face vulturul?

Uneori stau (sau mă mișc!) și mă întreb dacă prostia nu este cumva o boală. Din alea fără leac. Și dacă zicerea aia, cu toate variantele posibile, cum că „în spatele unui bărbat de succes stă o femeie-nu-știu-cum” (adică frumoasă sau deșteaptă, sau încă mai puternică etc.) n-o avea cumva și un echivalent în direcția asta, adică dacă în spatele vreunui prost de pe ecran n-or sta unii încă mai proști, care în loc să-l gonească virgulă ca pe hoț, îl tot proptesc pe sticlă. Adică așa cum îl văd eu spunînd o tîmpenie, pe care o repetă după o vreme, apoi iar și iar, n-ar trebui să-l vadă și ăia cu putere de decizie din televiziunea în cauză? Fără nici o legătură cu introducerea asta, hai să citim titlul din ecranul RTV de vineri, 16 septembrie, ora 16.15: „8 MAȘINI ȘI UN MICROBUZ incendiate”. Eu cred că scriu aici chestia asta a patra sau a cincea oară, dar în tot acest timp, nimeni cu putere de decizie din RTV nu s-o fi prins că pentru toată banda de semialfabetizați de la știri microbuzul nu-i mașină? Că lor le sună așa: microbuzul e microbuz, iar mașina e mașină numai mică! De autoturism, se pare că nimeni din bandă n-a auzit, că altfel ar fi spus/scris măcar o dată așa; iar în cazul ăsta, „8 autoturisme si un microbuz…”, ceea ce ar fi fost aproape ca la oameni. Pe 18 septembrie, tot la RTV, la 12.03 (dar de fapt la știri cam toată ziua), după o furtună din Capitală, reporterița ne arată un copac căzut, care după ea ar fi fost „un copac puternic”. De-ți vine s-o întrebi așa, pe înțelesul ei: Cît era de puternic, dacă a căzut? Da’ ăia mai slabi, mai firavi, mai rahitici, ce-au pățit? Și cum se măsoară puterea la copaci? Și în ce unitate de măsură? În mod evident, confuzia din neuron nu s-a oprit la puterea copacului, astfel că am auzit și că putem vedea „ARBORELE GROS AL ACESTUI COPAC”!!! Cred, fără să bag mîna în focul care se poate face din copacul cel puternic, că în același unic neuron al domnișoarei, ARBORE ESTE SINONIM CU TRUNCHI, ceea ce, vorba ăluia care traduce în română ce gîndește în germană, face sens!

Scăpați la fotbal, descalificații de la A1, ne anunță la meciul Naționalei de pe 23 septembrie că „Nedelcearu făcea ca un vultur”! M-am uitat atent: nu-și luase zborul, parazita tot pe gazon. Nici nu croncănea, gheare nu părea să aibă. Atunci ce văzuseră ăia de la A1!? N-am închis ochii multă vreme, încercînd să aflu în noaptea aia: ce face vulturul cînd face? Și cum? N-am aflat.

Cum n-am aflat nici de ce doamna aia de la „Ce spun românii” din 26 septembrie la întrebarea „Ce mîncare merge cu maioneză?” a gîngurit fără ezitare: „Ciorba!”. Vă imaginați cum e să fii soțul distinsei?