DESTUL DE HALUCINANT să SALȚI CADAVRE!

Vă cer scuze (de fapt ar fi trebuit să îi cer individului în cauză) pentru faptul că softul meu intracranian fiind supraîncărcat cu tot soiul de bazaconii produse de ”clienții” permanenți ai acestei rubrici, efectiv nu mai pot reține nume care chiar ar merita să fie popularizate prin toate mijloacele, precum cel al celui mai nou proțăpit pe ecranul România TV, un flăcău mult mai înalt decît ceilalți doi, Vreme și Puiu, dar evident avînd dotările neuronale native măcar la nivelul acestora, din moment ce pe 18 februarie, la ora 00:47, a emis pe gură următoarea aserțiune: ”Așadar, este o situație DESTUL DE HALUCINANTĂ”! Din acel moment, pînă azi, m-am tot întrebat cît ”halucinant” mi s-ar părea și mie suficient. Nu mi-a ieșit, poate și fiindcă nu știu care e unitatea de măsură a halucinației. O fi din același set cu unitatea de măsură a prostiei, tianul, din vechiul banc?

Dacă mai sus am scris ”Vreme”, adică Victor Vreme, campionul bazaconiilor de la RTV, iată-l în plină acțiune verbală pe 28 ianuarie, la ora 00:28, într-un reportaj de la demonstrațiile profesorilor, unde erau ”liderii de la FSLI, de la Spiru Haret, dar și de la învățămînt”!!! Semnele de mirare, trei la număr, sînt cîte unul pentru fiecare din sindicatele menționate de Victoraș, care habar n-are că și FSLI, și SPIRU HARET sînt, de fapt, sindicate … de la învățămînt, deci două de toate, fiindcă unul care să se numească ”învățămînt” nu există decît în vidul care-i ocupă în întregime cutia craniană lui Victoraș.

Preocupați nu de frumusețea limbii române, ci de ceea ce niște tembeli, porecliți profesori, de pe la școlile de jurnalism din garaje și din dosul gării i-au învățat, reporterii analfabeți funcțional de la RTV nu pot discerne între limbajul de mahala sau de pe terasa cîrciumii și cel care ar trebui utilizat chiar de ei la televizor, astfel că încurcă între ele sinonimele. Iată un exemplu cutremurător: pe 23 februarie, la ora 12:14, doamna reporter Iulia Blondea ne anunța că ”Ambele CADAVRE AU FOST SĂLTATE”!!! Vreau să înțelegeți că ”SĂLTAT” e verbul folosit la arestări de traficanți, criminali, borfași de tot soiul, dar nu la victime ale unor accidente. Aici, singurul verb utilizat de oameni normali este ”ridicat”. Am zis oameni normali, nu reporteri RTV…, pentru care pînă și cuvîntul ”sinonim”, spre a fi înțeles, cred că n-ar trebui scris, ci desenat!