Veneția, cam scumpă, dar merită

Florin Paiu, jurnalist la ”Monitorul de Suceava”, a fost într-o scurtă excursie la Veneția însoțit de soția sa (care lucrează în domeniul turismului) și de fiica lor (care încă nu are 10 ani).

”Am fost la Veneția și nu îmi pare rău deloc. Ne-am dorit să ajungem acolo. E, zic eu, unul din obiectivele la care trebuie să ajungem cu toții, mai ales acum de cînd e așa de accesibil. Sînt zboruri de la Suceava

la Veneția, de la Iași. Sînt toate variantele posibile. Mai fusesem acum, eu știu, 10-12 ani, dar atunci am fost, așa, doar în treacăt, cîteva ore. Și, mă rog, nici nu eram așa de interesați ca acum de a vedea cît mai multe. Am plecat de la Suceava. Cu tot, cu niște locuri pe care ni le-am ales noi, ne-a costat în jur de 200 de euro transportul. Deci trei persoane, 200 de euro dus-întors. E un super preț. Sînt două curse pe săptămînă de la Suceava. Varianta asta a noastră a fost cu plecare sîmbătă și întoarcere marți. Mai e un avantaj, ambele zboruri sînt ziua, pe la 13-14, cînd sînt condiții bune de zbor. Sînt șanse mai mici să fie probleme și să nu pleci la timp. Au tot fost probleme, nu? Și întoarcerea tot așa. Deci, ajungi la niște ore foarte bune, nici n-ai alte costuri, gen un transfer. De exemplu, la Istanbul, cînd am fost anul trecut, am ajuns pe la 1-2 noaptea și un transfer ne-a costat vreo 60 de euro.

Aeroportul din Treviso este la vreo 30 de kilometri de Veneția, de laguna Veneției, de zona turistică. Se ajunge ușor, se poate și cu autocarul, sînt la anumite ore autocare care fac transferul direct, dar e foarte ușor și cu trenul. Gara din Treviso e la 3-4 kilometri de aeroport, iei pînă acolo un autobuz gen transport în comun, cum e la noi, foarte accesibil, ajungi în gară și de acolo la 30-40 de minute sînt trenuri spre Veneția, la Santa Lucia, care este gara din Veneția. Practic cobori din gară și în 100 de metri începi să intri în zona turistică, te plimbi pe străduțe înguste, printre case foarte frumoase, vezi venind gondolele din stînga în dreapta cînd treci pe podurile pietonale. Asta e una din atracțiile Veneției, multă lume merge să facă și o plimbare cu gondola. (V-ați plimbat cu gondola?) Am ales să nu facem, e destul de scumpă o plimbare de genul ăsta, 100 de euro. Înțeleg că 30-40 de minute, dar așa să zic, ca românii, am găsit o variantă mai accesibilă cu 2 euro. Este o gondolă care trece de pe un mal pe altul, acolo e Canal Grandes, să zic că mergi 5 minute. E un pic diferit ca la gondola asta la care dai 100 de euro, unde sînt, mă rog, una, două, trei persoane, stai foarte comod, dar aici sînt scoase scaunele alea mari și urcă 7-8 persoane în gondolă. E un pont bun ăsta pentru cine merge la Veneția, mai ales că treci partea cealaltă, nu te duci doar ca să mergi cu gondola, ajungi și la o catedrală foarte veche, de pe la 1600.

Noi am vrut să vedem obiectivele principale, pentru că Veneția a fost în epoca medievală o putere, știm cu toții. Am auzit des de relațiile lui Ștefan cel Mare cu venețienii, de negocierile cu venețienii, regatul era puternic, era întins, și au niște obiective foarte frumoase. Trebuie văzută Catedrala San Marco, care e în piața centrală, în piața San Marco, acolo vezi, de exemplu, cei patru cai pe care venețienii i-au adus de la Constantinopol ca pradă de război pe la 1200, sînt foarte spectaculoși, sînt patru cai în mărime naturală, din cupru, auriți, aia e atracția principală din catedrala asta, mai este Palatul Dogilor, conducătorii Veneției erau dogii, și acolo în Palatul Veneției poți vedea sălile unde luau ei decizii, sala senatului și multe altele, mai este Podul Suspinelor, și ăsta e foarte cunoscut și foarte căutat de turiști, se fac multe poze acolo. De ce îi spune Podul Suspinelor? Cei care erau judecați acolo, în Palatul Dogilor, în drumul lor spre celule, treceau pe podul ăsta și se spune că vedeau pentru ultima oară Veneția. Într-adevăr, prin crăpături, pe acolo, pe pod, se vede laguna.

(E viață de noapte intensă?) Nu, să știi că nu, la 8-9 seara se cam <spărgea> tot, mai rămîneau unele restaurante deschise, dar nu mi s-a părut că e așa mare frenezie după lăsarea întunericului. (Dar în timpul zilei e aglomerat?) Da, pot face o comparație cu ce e vara, dar totuși la tot pasul erau turiști, la obiective stăteai la coadă, să zic, un 10-15 minute, deci nu putem vorbi de o aglomerație extraordinară, dar turiști erau peste tot și erau foarte mulți asiatici, parcă n-am văzut nicăieri așa de mulți, grupuri, grupuri mari, 50-60, iarăși venea alt grup, deci peste tot vedeai asiatici. E o destinație scumpă, cînd ajungi acolo începi să dai bănuțul, e scump orașul. De exemplu, Catedrala de care v-am spus, Catedrala San Marco, care e principalul obiectiv, te costă 30 de euro de persoană să intri. La copii nu, nu au pus tarif. Pînă la 10 ani, în general, nu se plătește. Dincolo, la Palatul Dogilor, al doilea obiectiv, am plătit un bilet de familie, 45 de euro. Bine, sînt și niște obiective majore, extraordinare. Și sînt celebre. Stai jumătate de zi dacă ești interesat și chiar ai ce să vezi. Au un muzeu naval, ei, timp de sute de ani, avînd supremația asta navală, au un muzeu naval extraordinar, unde vezi gondole vechi, vezi tot felul de vase din diferite perioade și au și un submarin în care intri. E prima dată în viață cînd am intrat într-un submarin, un submarin din 1968, din perioada Războiului Rece, dar totuși e o chestiune să intri într-un submarin, să vezi cît de înghesuit e acolo, cum trăiau militarii ăia, dormeau lîngă torpile. Deci, sînt multe obiective din astea chiar interesante și nu prea ne-a ajuns timpul, plus că avem cunoscuta insulă Murano. Am fost și acolo, ei sînt celebri pentru arta pe sticlă. Orice chestie cît de mică din sticlă e 4-5 euro. Excursia la Murano ne-a costat vreo 100 de euro cu tot cu drum. Se cheamă vaporeto, să zic eu autobuzul pe apă care circulă pe acolo între insule. E scumpuț și ăla, e 9 euro un bilet, inclusiv pentru copii, deci se adună, se adună niște costuri, dar merită, zic eu că merită din plin.

Cazările sînt scumpe în acolo, în lagună. Fiindcă a fost puțin timp și am vrut să vedem multe am stat la un hotel de 4 stele în cea mai centrală zonă posibilă, fără nicio exagerare, la 2 minute de Piața San Marco, unde merg toți turiștii prima dată. O cazare acolo ajunge și la 200 de euro pe noapte, vorbesc de varianta noastră, o cameră triplă cu mic dejun inclus. Noi am dat chiar mai puțin luînd din timp, am dat cam 160 de euro. Am luat cu vreo o lună jumătate, două înainte, dar soția, lucrînd în turism, a căutat mai multe variante. Mulți turiști stau în Veneția Mestre, care e pe uscat, nu e foarte departe, sînt două stații de tren. Da, e foarte aproape, dar să știi că nici acolo nu găsești sub 100 de euro. Deci, făcînd un calcul, mai plătești trenul, trei persoane, te mai și întorci, mai e și disconfortul ăsta dacă pierzi niște timp și eu zic că n-am făcut o afacere proastă”.