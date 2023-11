”Americanii liniștiți. Patru spioni CIA la începuturile Războiului Rece – O tragedie în trei acte” de Scott Anderson este cea mai recentă apariție în colecția de Istorie a Editurii Trei. Publicată în traducerea Irinei Negrea, cartea este o fascinantă și captivantă prezentare a spionajului postbelic.

„Absolut cinematografică… incontestabil bine scrisă și plină de realism…” – New Republic

La sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, Statele Unite dominau lumea din punct de vedere militar, economic și, mai ales, ca autoritate morală – fiind văzute ca victorioase asupra tiraniei și campioane ale libertății. Dar – pentru unii – era deja evident că Uniunea Sovietică demarase un plan prin care urmărea să incite la revoluție și să-și extindă astfel influența în lume. În replică, strategia guvernului american s-a bazat pe eforturile secrete ale proaspăt înființatei CIA.

„Anderson ne oferă o narațiune complexă, la scară epică, îmbinând armonios o muncă prodigioasă de cercetare cu un fascinant talent de povestitor… Pe parcursul acesteia, autorul ne dezvăluie pe larg cum CIA a fost tot mai mult împinsă să funcționeze ca instrument al unor ambiții cu o marcată încărcătură politică. O istorie captivantă a primelor zile ale CIA“. – Kirkus Review

O carte „pasionantă, dar și tragică în aceeași măsură, fiecare personaj confruntându-se cu compromisurile morale pe care este nevoit să le facă în numele democrației”. – Washington Post

Cu un titlu evocativ, ce se vrea o replică la clasicul roman al lui Graham Green, ”Un american liniștit”, cartea lui Anderson urmărește aventurile a patru spioni – Michael Burke, fost fotbalist celebru căzut acum în desuetudine, Frank Wisner, descendent al unei înstărite familii din Sudul american, Peter Sichel, un evreu german sofisticat, care a reușit să scape de naziști, și Edward Lansdale, un agent de publicitate sclipitor. Toți patru sunt antrenați în operațiuni sub acoperire pe toate meridianele globului, încercând să dejoace acțiunile fără scrupule ale KGB-ului, parașutând comandouri în Europa de Est, punând la cale lovituri de stat și dirijând războaie împotriva insurgenților din Asia.

„Anderson țese narațiunea cărții din viețile personajelor sale, aducând în prim-plan aspecte din experiențele acestora de agenți americani – aspecte deopotrivă frustrante, ridicole și periculoase la extrem…”. – Library Journal

„Înțesată cu crochiuri pline de viață ale unor personaje și perspective fundamentale asupra geopoliticii secolului XX, această cronică inedită ne ajută să înțelegem lumea de azi”. – Publisher’s Weekly

Scott Anderson este un scriitor american și corespondent de război cu o vastă experiență, de-a lungul anilor transmițând știri din Liban, Israel, Egipt, Irlanda de Nord, Cecenia, Sudan, Bosnia, El Salvador și multe alte locuri sfâșiate de conflicte. Colaborează constant la publicații prestigioase precum New York Times Magazine, Vanity Fair, Esquire, Harper’s și Outside. Este autorul romanelor Moonlight Hotel și Triage, al volumelor de nonficțiune The Man Who Tried to Save the World și The 4 O’Clock Murders, precum și coautor la War Zones și Inside The League, alături de fratele său Jon Lee Anderson. Bestsellerul Lawrence în Arabia: Război, mistificare, nesăbuință imperială și crearea Orientului Mijlociu modern a fost publicat și în limba română la Editura Trei.

Frontierele cunoașterii

Autorul monumentalei lucrări ”Istoria filosofiei”, A.C. Grayling, revine la Editura Trei cu un nou volum impresionant – ”Frontierele cunoașterii”. Ce știm despre știință, istorie și creierul uman. O lucrare magistrală, un fascinat tur de forță, scris cu vervă, claritate și vastă erudiție.

„A.C. Grayling este unul dintre cei mai străluciți gânditori ai vremurilor noastre”. – The Times

În vremuri foarte recente, omenirea a învățat enorm despre univers, despre trecut și despre ea însăși. Dar succesele noastre remarcabile privind cunoașterea ne-au arătat totodată și cât de puține știm: de pildă, avem acces la doar circa 5% din realitatea fizică; preistoria încă nu este complet dezvăluită, mii de situri așteptând să fie explorate. Iar noile descoperiri din neuroștiință sunt încă la început. Așadar, ce știm, mai exact? Și ce știm azi că nu știm? Ce am învățat despre obstacolele aflate în calea cunoașterii? Trăim vremuri în care disputele legate de ce anume înseamnă cunoașterea și adevărul se adâncesc, iar aceste întrebări sunt mai importante acum decât oricând. Faimosul filosof A.C. Grayling încearcă să răspundă la ele abordând trei domenii esențiale aflate la frontierele cunoașterii: știința, istoria și psihologia.

„Încă o dată, A.C. Grayling face lumină acolo unde mulți dintre noi ne poticnim. Pentru a înțelege lumea, trebuie să apreciem atât ceea ce cunoaștem, cât și ceea ce urmează să fie cunoscut, și nimeni nu poate demonstra mai convingător acest lucru decât Grayling”. – Steven Pinker, cercetător și profesor de psihologie, de două ori finalist al Premiului Pulitzer

Scriind despre progresul ideilor și istoria filosofiei, autorul a fost contrariat de întrebări privind eforturile omenirii depuse la frontierele cunoașterii și despre natura, metodele și problemele cercetării. Fiindcă se află în centrul efortului uman propriu-zis, aceste întrebări constituie nucleul filosofiei – înțeleasă în sensul său cel mai larg, ca reflecție asupra lucrurilor pe care le cunoaștem, a modului în care am ajuns să le cunoaștem și a importanței acestui proces. A.C. Grayling și-a propus să ilustreze și să analizeze în paginile acestui volum cele trei frontiere esențiale ale acestui demers, să descrie unde se află și cum au fost aduse până în punctul unde se află acum.

„Impresionant… O viziune lucidă, temeinic argumentată și de o uluitoare precizie”. – Daily Telegraph

Anthony Clifford (A.C.) Grayling este un faimos filosof britanic. Până în iunie 2011 a fost profesor de filosofie la Birkbeck, University of London, unde a predat din 1991. În 2011 a fondat New College of the Humanities, o instituție independentă de studii aprofundate postuniversitare din Londra. Este director la Prospect Magazine, precum și vicepreședinte al British Humanist Association. Principalele sale interese academice se axează pe epistemologie, metafizică și logica filosofică. Se descrie drept „un om de stânga” și este asociat cu noua mișcare a ateismului în Marea Britanie. E o prezență constantă în presa britanică, dezbătând în diverse articole probleme filosofice.

La Editura Trei, de același autor a apărut Istoria filosofiei, prima istorie a filosofiei într-un singur volum care acoperă atât tradițiile occidentale, cât și cele orientale.

Editura Trei