Ziua e ca noaptea

Luni, 8 aprilie a.c., milioane de oameni au urmărit o rară eclipsă totală de Soare. Aceasta a început în Mexic, a traversat Statele Unite și s-a încheiat în Canada. Următoarea eclipsă totală de Soare va avea loc pe 12 august 2026 și va fi vizibilă în Groenlanda, Islanda, Spania, Rusia și o mică zonă din Portugalia, potrivit site-ului NASA. Despre acest eveniment a povestit într-o intervenție telefonică la Radio Top Florin Senciuc, un sucevean stabilit în SUA, care lucrează la o firmă de distribuție a aparaturii medicale.

”Eu am prins eclipsa pe drum, am plecat dimineață la ora 6 din Indianapolis, iar acum, în momentul în care povestesc (9 aprilie – n.r.), mă aflu în Virginia Beach, pe coasta Oceanului Atlantic. Am avut ocazia să văd eclipsa live pe canalul de YouTube a celor de la NASA timp de 30 de minute întreg traseul – de jos, din Texas, dinspre Mexic, pînă a traversat America în diagonală și <a ieșit< la Maine, New York. Am făcut și cîteva capturi de ecran în momentul în care urmăream transmisiunea. Foarte frumos. Cel mai frumos, din punctul meu de vedere, și ce mi-a atras cel mai mult atenția a fost eclipsa de Soare din zona Cascadei Niagara. Ceva extraordinar.

La modul foarte serios, eclipsa asta le-a cam turnat gaz pe foc celor cu teoria conspirației. Eu nu sînt cu asta, dar s-a zis că <Pămîntu-i plat…>, că <că nu a fost nimic și că e o lucrătură guvernamentală>… vă dați seama, de asta nici nu intru în detalii.

(S-a creat, într-adevăr, un val uriaș de entuziasm), asta pentru că este prima eclipsă în totalitate, 4 minute și 20 de secunde, cred, în zona cea mai puternică, să spun așa. Eu, de exemplu, ce am prins pe drum a fost doar o umbră… nu că s-a întunecat cerul, ci se simțea, erau nori, și nu de ploaie, dar am simțit un pic. Dar acasă la noi, la Indianapolis, fiind plecați, am avut o familie din Rădăuți care a venit să vadă eclipsa, pentru că ei din zona Chicago nu prindeau, nu se vedea. Ei au stat, efectiv, cele patru minute și puțin și s-a făcut noapte-noapte, s-au aprins luminile în centrul orașului.

Au crescut și prețurile la hoteluri în perioada aceasta. Mai mult, la un post central de televiziune, la CBS cred, fusese un articol din Texas unde s-au vîndut toate camerele anul trecut, în prima săptămînă. O localitate mică, cum e comuna Șcheia la noi. Chiar a și spus primărița de acolo: <Niciodată în viața comunității noastre nu am avut așa ceva, noi ne pregătim de un an de zile, am vîndut tot, totul e sold-out>… Aveau vreo două hoteluri, micuțe, așa, iar oamenii s-au oferit să pună la dispoziție casele lor pentru vizitatori… Iar pe raza porțiunii unde a trecut eclipsa, pe diagonală, de la sud la nord, pe AirBNB locurile de cazare s-au vîndut 100% de luni de zile. Nu găseai nici o proprietate de închiriat pe traseul eclipsei”.