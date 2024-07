Vrei să te implici?! Fă-te specialist!

Luni, 15 iulie, a fost aprobată de Parlament legea privitoare la numărul de exemplare de urs care trebuie vînate. Proiectul adoptat permite vînarea, în fiecare an, a 426 de urși bruni, care reprezintă nivelul de intervenție, plus 55 de urși, care reprezintă nivelul de prevenție la nivel naţional. Profesorul universitar doctor Cătălin Roibu, de la Facultatea de Silvicultură Suceava a declarat la Radio Top:

”Clar că trebuie discutat, trebuie să găsim soluții, trebuie să găsim pe lîngă aceste cote de intervenție pe care autoritatea, în sfîrșit, și le-a asumat, de la 120 de urși cît am avut pe vechea lege, acum am trecut la 426 plus 55, aveam 120 plus 80 pe vechea lege. Acum avem un număr semnificativ crescut de exemplare care trebuie recrutate, avînd în vedere și populația foarte mare de urși pe care o vom avea. (…) În toamnă apare și studiul ICAS-ului, un studiu făcut pe baze genetice, un studiu foarte important și foarte interesant, în care au analizat genetic populația de urși și au vrut să vadă cîți indivizi sînt în România, iar în toamnă vom avea un studiu mult mai bine elaborat. Probabil că vom avea o situație reală a populației de urși din România, iar atunci nimeni nu mai poată să spună absolut nimeni nimic, <domnule, nu e numărul ăla!>. La un moment dat spuneam 9.000, 10.000, 12.000 și așa mai departe. În momentul de față e o metodă statistică, pentru că nu ai cum să cauți fiecare urs, dar metoda statistică pe care au adoptat-o este o metodă corectă. E o metodă care, atenție, subestimează totuși, pentru că nu poți să găsești orice urmă de urs, orice fir de păr, să-l analizezi din punct de vedere genetic, dar au foarte multe probe luate colegii de la INCDS. Urmează să mai aducă, să le mai vină pentru analiză încă vreo 24.000 de probe și în momentul acesta lucrurile vor fi mult mai clare. Întotdeauna trebuie lăsat specialistul, omul care știe meserie să rezolve o situație, o problemă care există în pădurile din România. Vrei să te implici în tot ce înseamnă managementul faunei și a vieții sălbatice?! Fă-te specialist în domeniul respectiv! (…) Organizațiile neguvernamentale fac un zgomot care nu e întotdeauna cel mai sănătos, e un zgomot și o agendă pe care uneori nu o cunoaștem. Cert este că în momentul de față trebuia intervenit, cert este că viața omului este mai presus de toate și ursul, în general, și inclusiv populația de urs poate fi gestionată durabil prin intervenție. pentru că un urs care este hrănit este un urs condamnat la moarte. Un urs care are o populație foarte mare ajunge să se degradeze genetic și este condamnată întreaga populație. Mai puțină emoție și mai multă știință vor face întotdeauna bine”.