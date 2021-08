Voluntarii atestați, baza Salvamontului

„August este luna cea mai grea din punctul de vedere al membrilor și al serviciilor salvamont. Sînt cele mai multe intervenții în august. Este luna de foc a noastră care, normal, a început cu 1 august, Ziua Națională Salvamont. Sînt 52 de ani de la înființarea legală, cu acte în regulă, a Salvamont. Însă, primele acțiuni s-au petrecut acum peste o sută și ceva de ani. Salvamont Vatra Dornei s-a înființat, tot legal, în 1985. În 1998 am devenit serviciu public local și așa am rămas. Eu sînt la Salvamont din 1992. Media de vîrstă a echipei mele este foarte bună, undeva la 40 de ani. În mod normal, serviciile Salvamont sînt structurate la nivel județean sau local, funcție de zona montană și de pîrtiile de schi care se află în raza administrativă. Cînd există acea structură Salvamomt, baza, pepiniera, este formată din voluntari, Voluntarii ți-i recrutezi de pe munte sau de pe pîrtiile de schi. Timp de doi ani au perioada de aspiratură în cadrul Serviciului Salvamont. În acea perioadă nu învață să schieze, pentru că știu deja, ci învață tehnicile de intervenție, de salvare, învață să facă noduri… Apoi, aspirantul parcurge patru etape: două școli de vară și două școli de iarnă. Acolo nu învață să facă noduri. Acolo, efectiv înveți să lucrezi în echipă, se predau toate procedurile de intervenție. Toate procedurile sînt într-o continuă dinamică, la fel echipamentele și dispozitivele de intervenție. După cele patru școli, omul are atestat și poate fi angajat sau nu. Baza în serviciile Salvamont o reprezintă voluntarii atestați. Voluntarii neatestați pot fi luați la intervenții ușoare. Astea sînt la latitudinea șefului de serviciu sau a șefului de echipă care îl are pe voluntar în supraveghere. La Salvamont Vatra Dornei sîntem cinci angajați atestați și șapte voluntari atestați. În momentul în care avem un apel pe 112, direct ori prin Dispeceratul Național Salvamont, am postat pe grupul de whatsapp al Salvamont Vatra Dornei și în două minute am cinci – șase oameni disponibili”. Petru Ariciuc, șeful Salvamont Vatra Dornei.