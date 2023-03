Usturoi umpluți cu ouă, pește, lapte și brînză, doar la Rădăuți

„Ieri dimineață (14 martie – n.r.), un cetățean de bine din Rădăuți pe care-l cunosc din fragedă pruncie îmi trimite un set de poze din piața de-acolo, cu niște domni de la Poliția Locală care scriau procese verbale lîngă o tarabă cu usturoi. Vindea cineva usturoi de Copălău, o băbuță, alta vindea urzici, alta vindea leurdă… Oamenii combativi de la Poliția Locală din Rădăuți au descins în piață să combată <specula> cu urzici și usturoi. Am încredere în omul cu care am vorbit. Mi-a explicat că au venit polițiștii locali și au speriat toate babele, care au trebuit să-și strîngă catrafusele. Iar polițiștii locali au făcut procese verbale. În fotografiile de pe suceava-smartpress.ro se vede că un domn nu-și ia notițe sau o rețetă despre ceea ce se face cu usturoiul. Era în fața tarabei cu usturoi și scria ceva pe un caiet de-al lor. Apropo de usturoiul de Copălău: am avut un coleg Șorodoc, de la noi, care lucra la <Monitorul de Botoșani>, și a făcut un reportaj la Copălău, țara usturoiului, și unul de-acolo a zis că lor le place usturoiul pentru că are gust de cîrnați. Revenind, am valorificat fotografiile primite și am compus și un text oleacă ironic. Ulterior, am primit un drept la replică din ăla tăios de la Primăria Rădăuți. Era poza decupată de pe site și scris mare de-a curmezișul cu roșu <fake-news>. Primăria spunea că în piață s-a urmărit comerțul ilegal cu ouă, pește, lapte și brînză. Și a mai spus că verificările au fost făcute de Direcția Sanitar Veterinară, iar polițiștii locali au asigurat doar sprijinul logistic. Am speculat și am zis că în cazul ăsta dînșii o amendau pe băbuța aia cu usturoiul pentru că în cățeii de usturoi a <anvelopat> ouă, pește, lapte și brînză. Am dat un fake-news de ferească Dumnezeu. Eu am oleacă de durere în suflet fiindcă la Primăria Rădăuți lucrează ca purtător de cuvînt sau consilieri oameni care au lucrat și în presă. Măcar să-i învețe pe șefi să scrie lucruri coerente, că l-au amestecat acolo pe Ștefan cel Mare cu Vlad Țepeș. Cică eu aș fi vorbit de zarzavaturi. Nu am vorbit de zarzavaturi, nici nu am pomenit. Oricum, usturoiul nu-i zarzavat. Usturoiul este <cîrnaț>. Poate urzica-i zarzavat? Habar n-am, nu-mi dau seama”. Scriitorul și jurnalistul Neculai Roșca, redactorul șef al Suceava SmartPress.