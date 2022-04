Ură și la gară? Nu, ură și pe Facebook

„Din experiențele pe care le am de la diferite întîlniri, mese rotunde, zoom-uri, am tras o concluzie: un primar, fie el de Capitală, de municipiu reședință de județ, de oraș mai mare sau chiar de comună nu poate fi un pompier. El nu poate răspunde pentru fiecare lucru. Ideea este că primarul nu se poate ocupa de toate, fizic, pentru că nu ar avea timp. Ar avea nevoie de 72 de ore pe zi. Nu întotdeauna primarul sau președintele de consiliu județean trebuie blamat pentru ceva nelalocul lui. Pe Facebook, vorbind de premiul pe care am avut mîndria și onoarea să-l ridic (n.r. – premiul Asociației Române pentru Smart City, la categoria Smart Mobility pentru proiectul <Sistem integrat de transport public în municipiul Suceava>), am observat că mulți nu au luat în serios acest lucru. Uitîndu-mă la comentariile de pe Facebook vizavi de premiul <Smart City> am văzut că s-a ajuns la o cracă de copac ce nu a fost bine tăiată. Întîmplător, eu cunoșteam persoana respectivă și am primit telefon: <Ovidiu, am comentat așa mai mult din ură, pentru că am aversiune declarată față de primar, de primărie și de actul administrativ care se întîmplă la Suceava>. Au fost și alte telefoane de genul ăsta. Mi-am dat seama că au dublă personalitate. Adică, într-un fel ne arătăm vitejia pe Facebook, dar, în realitate, tu, în sufletul tău de om, de sucevean, chiar apreciezi ceea ce se realizează. Oricum, gustul nostru, al sucevenilor, pentru implicarea activă în spiritul civic este mult mai pregnant, mai vehement și mai virulent, pe Facebook decît în plan real. Or, noi trăim în plan real, nu în plan virtual. Vrem nu vrem, sîntem oameni, ne întîlnim pe stradă, ne strîngem mîinile, discutăm…”. Profesorul Ovidiu Milici, consilier al primarului Sucevei, Ion Lungu.