Unde sînt ciorapii de altădată?

”Cîți meșteșugari avem astăzi raportați la populație? Mai sînt la Marginea, la Mănăstirea Humorului, la Pleșa, la Suceava. Pe zona de încondeiat ouă sînt mai multe localități. Dar în județul Suceava nu sînt mai mult de 200 de oameni. O parte din meșteșuguri s-au pierdut. De exemplu fierăritul. El mai există teoretic, acum fier forjat și diverse artefacte din fier le fac o serie de firme, dar le fac cu tehnologie modernă. Acum se fac ceaune din aluminiu pentru că nu mai există fontă, sînt multe lucruri care dispar, cîtă lume mai toarce astăzi și cîte pulovere împletite ați mai văzut? În anii 70 era o nebunie cu ciorapii, mănușile și căciulile de lînă. Mai știți pe cineva care mai face?!… Nu mai există. A fost o modă și mai ales o îndeletnicire la oraș – macrameul. Cît macrameu se mai face astăzi? Sînt mașini. Noi nu am dat mare importanță, am vrut și noi să fim burghezi, am fost. Pe milieul de pe televizor puneam și pește, și balerina ș.a.m.d. Și după aia le-am aruncat. Însă în spațiul german, că noi de acolo am preluat moda, și în spațiul rus unde se croșetau rochii… Am văzut o colecție de rochii croșetate de nu îmi venea a crede ochilor. Și, astăzi, aceste milieuri, rochii au preț destul de important”. Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu.