Un sucevean la Vîlcea, cea suprinzătore

„Rîmnicu Vîlcea este un oraș frumos, aerisit, curat, foarte drăguț, plin de monumente, de obiective turistice. În plus, oamenii sînt foarte amabili, chiar de la primul contact, la recepție la hotel. Am vizitat împrejurimile și oamenii sînt foarte amabili. Atunci cînd m-am hotărît să merg la Rîmnicu Vîlcea m-am întrebat: <Ce să fac eu acolo de luni pînă vineri?>. Uitîndu-mă pe hartă și căutînd obiective turistice mi-am dat seama că nu-mi ajunge timpul pentru ce aș putea să fac. Am fost la Casa Memorială <Anton Pann> din Rîmnicu Vîlcea, care nu-i pe locul inițial, pentru că a fost mutată 38 de metri cînd s-au construit blocurile. S-a sistematizat orașul și pentru a salva casa au mutat-o pe șine. Într-o seară am fost la Biblioteca Județeană <Antim Ivireanul>, după ce am vizitat orașul. Acolo este o cupolă despre care oamenii spun că-i unică în lume și printre cele mai mari din lume. Este o cupolă cu o suprafață de 150 de metri pătrați, cu vitralii de plumb… Am intrat spre ora 19.00 și am observat paznicul care închidea ușa. Părea cam plictisit și eu am apăsat pe clanță, am intrat, am salutat și l-am întrebat de cupolă. Mi-a dat niște foi scrise și m-a ținut vreo jumătate de oră la povești. Mi-a vorbit despre oraș, despre istorie, despre nu știu ce boier. Omul a fost extrem de amabil și eu eram un simplu cetățean. Nici nu am zis cine și de unde sînt ori că lucrez în presă. Am mai vizitat obiective de pe o rază de 30 de kilometri. Este Mănăstirea Bistrița, unde sînt moaștele Sfîntului Grigorie Decapolitul, unde a fost adusă prima tiparniță din Țara Românească, de către călugărul Macarie și s-a tipărit prima carte românească din Valahia. Am fost și la Mănăstirea Horezu, cea mai mare ctitorie a lui Constantin Brîncoveanu. La Horezu ai ce vedea. Ce am mai vizitat? Mănăstirea Cozia, Mănăstirea Curtea de Argeș, Muzeul Trovanților, Culele de la Măldărești… Se merită fără nici un fel de reținere să mergi la Vîlcea”. Tiberiu Avram, redactorul șef al ”Monitorului de Suceava”. Foto: Mănăstirea Horezu.