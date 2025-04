La începutul lunii aprilie, la Muzeul de Istorie din Suceava a avut loc vernisajul expoziției de gravură <Drumul crucii> a artistului și academicianului Mircia Dumitrescu. Pe simezele muzeului au fost expuse 15 gravuri de mari dimensiuni care fac parte din ciclul <Drumul Crucii> și se referă la opririle din Via Dolorosa. Lucrările, prin generozitatea autorului, au fost donate Colecției de Artă a Muzeului Național al Bucovinei. Maestrul Mihai Pînzaru-PIM a spus despre artistul și omul Mircia Dumitrescu:

”Domnul academician Mircia Dumitrescu e un mare talent grafic. A prezentat 15 planșe mari, gravuri, <Drumul Crucii> cu etape, dacă vrei spirituale, pe care le găsim în ceea ce se cheamă învățăturile sfinte ale Postului Paștelui. Avem acolo și aspecte legate de Florii, Răstignire, Mater Dolorosa… toate personajele biblice care au făcut să se schimbe axa timpului, dacă stăm să ne gîndim bine. Toate lucrurile au fost pînă la Hristos și de la Hristos încoace s-au făcut raportări… vorbim în cultura, în civilizația europeană, cel puțin de tip european. Deci, iată, peste 2.000 de ani de creștinism și noi.

M-am bucurat de reîntîlnirea cu domnul academician, gazdă bună Emil Ursu, am făcut un tur, cu ocazia asta fac și eu puțină reclamă, obsesiv aproape: cînd vizitați muzeul să vizitați și Tezaurul! Eu de atîția ani am fost la muzeu și este pentru prima dată cînd am fost la Tezaurul acestei instituții de cultură. Și aici un rol extraordinar îl are Emil, care știe să atragă și să creeze evenimente de mare măsură. Un astfel de eveniment este această expoziție a marelui grafician Mircia Dumitrescu.

Îl cunosc pe Mircia Dumitrescu de cînd lucram în anii `80 la <Flacăra>. Atunci ne-am întîlnit, ne-am împrietenit, mergeam la expoziții, ne vedeam la <Casa scriitorilor>. Mircea Dumitrescu era un cadru didactic tînăr și iubit, are un flăcău care are 27 de ani, țin minte că ne-am întîlnit după ce <i-a adus barza> băiatul și i-am urat toate cele bune și iată că acum are 27 de ani și el. Mircia Dumitrescu era profesor la <Academia de Arte>, la București. Avea atelier, ne întîlneam în atelierele artiștilor. La Ștefan Pelmuș am fost, mi se pare, împreună….

Mircia Dumitrescu e un nume extraordinar, și un talent extraordinar, și un om bun ca ființă, e un om comunicativ, un tip blînd, așa, plin de înțelepciune”.