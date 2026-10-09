Un civil printre militari

De către
Jupanu
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Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a fost prezent la baza de operații instalată la Siret în cadrul exercițiului internațional de protecție civilă „CROSSFLOOD Full-Scale Exercise”. Exercițiul, care este unul dintre cele mai complexe exerciții internaționale de protecție civilă organizate în regiune, a făcut parte din procesul de implementare al proiectului european „Cross Border Flood Response Exercise in a Post-Conflict Environment – CROSSFLOOD”, coordonat de Ministerul Afacerilor Interne prin Departamentul pentru Situații de Urgență și finanțat de Comisia Europeană.

Totuși, ce căuta domnul Șoldan printre atîția militari, dacă el nu a făcut armata? Păi, n-am înțeles că a fost vorba despre un exercițiu de protecție civilă? Or, domnul Șoldan este civil și, în plus, are și cununia religioasă, și cununia civilă.

Cununia civilă și cea militară

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