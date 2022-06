Umăr lîngă umăr timp de 14 ani

„L-am cunoscut pe maestrul George Sîrbu acum 14 ani, exact atunci cînd am intrat în televiziune. Trebuia să-mi aleg un domeniu și cel mai firesc mi s-a părut să merg pe folclor, pentru că eu vin de la Udești, de la granița dintre Bucovina și Regat. Mi-a plăcut foarte mult, am crescut cu aceste tradiții, și-atunci am început să mă documentez în legătură cu doamna Sofia Vicoveanca, Margareta Clipa, maestrul George Sîrbu… Și-am început să caut, cine a fost, ce a făcut, și am rămas impresionată de lucrurile pe care le-am citit despre maestru. Am făcut rost de numărul de telefon fix al dumnealui și l-am curtat vreo două săptămîni. Credea că sînt vreo tînără aspirantă care-și dorește vreun cîntecel. Nu credea în intenția mea de a face lucrurile altfel. La momentul ăla eu am început emisiunea <Izvoare>. Părea ușor ciudat să faci o emisiune de folclor cu invitați consacrați, fără să aduci copii pe care să-i <încasezi>. Era de neconceput. Aduci copilul, îl dai la televiziune și îi iei banul. Două săptămîni l-am sunat în fiecare zi pe maestru și cred că văzînd că nu scapă de mine a acceptat colaborarea. Ulterior, emisiunea nu a apucat să fie pe post. După ce am terminat interviul și a observat că m-am documentat, dar și ce întrebări i-am adresat și-a schimbat atitudinea față de mine. De-atunci am fost umăr lîngă umăr. Pentru mine a fost o oportunitate extraordinară, am învățat foarte multe lucruri. Nu am fost certată decît o singură dată de maestru, în 2011, în decembrie, pentru că am întîrziat cam o oră la o filmare și mă aștepta cu foarte multă lume. George Sîrbu avea acel dar de a descoperi lucruri nebănuite în tine și să-ți depășești limitele. Eu sînt foarte introvertită, însă în momentul în care urc pe scenă acolo nu-mi stă nimeni în față. Asta datorită maestrului George Sîrbu. Am văzut cum aranja copiii, ce le spunea, și de multe ori și mie îmi zicea că nu trebuie să fiu reținută, ci să dau ce am mai bun din mine. Maestrul îmi zicea Zîna, <Zîna noastră cea bună>”. Mihaela Zîna Bîrsan, realizatoare de emisiuni la Intermedia TV și inițiatoarea proiectului ”10 pentru folclor”.