Toleranța zero, zero rezultate

Într-un comunicat de presă semnat de președintele interimar, primarul orașului Milișăuți Vasile Cărare, USR Suceava a condamnat cu mînie democratică înscrierea senatorului George Mîndruță în PSD. În comunicat se arată: ”USR PLUS a avut și are toleranță zero pentru acest fenomen, al politicianului migrator care trece de partea cealaltă a baricadei”. Să ne explice domnul Cărare ce înseamnă toleranță zero, dar mai ales care sînt consecințele acesteia. Adică, domnul Mîndruță a plecat pe 18 august din USR, iar pe 11 octombrie a confirmat că s-a înscris în PSD Suceava. Ce a făcut toleranța asta zero? Adică, ce s-a întîmplat? Nimic. Domnul Cărare continuă: ”Din păcate, fostul nostru coleg bifează încă un nume pe foaia de parcurs a oportuniștilor și carieriștilor politici. Din acest motiv, ne cerem scuze electoratului nostru pentru dezamăgirea provocată de asocierea cu astfel de personaje”.

Foarte frumos gestul, chiar dacă prin acesta USR încearcă să nu piardă din susținătorii săi, din ce în ce mai puțini, care au crezut că acest partid va fi altceva decît celelalte partide care s-au tot perindat de-a lungul anilor pe scena politică românească. Însă, de ce USR nu și-a cerut scuze de la electorat și atunci cînd domnul Mîndruță a plecat din partid. Partidul nu o fi avut nici o vină? Președintele interimar a adăugat: ”În același timp, îi asigurăm pe toți cetățenii că se pot baza necondiționat pe bunele intenții ale tuturor reprezentanților USR, fie deputați, primari, aleși locali sau simpli membri, că se pot baza pe onestitatea, transparența și corectitudinea acestora”. Cum adică necondiționat? Păi, nu este același necondiționat de zilele trecute, de pînă la înscrierea lui George Mîndruță în PSD?

