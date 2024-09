Tiberiu Avram, fost ”Duckadam”

La începutul lunii septembrie, la un an după ce a jucat ultimul său meci oficial de fotbal, Mihai Roman a avut parte de o partidă de retragere în localitatea unde cu 24 ani în urmă a început ascensiunea sa sportivă, Putna. În cadrul unei emisiuni la Radio Top, discutînd pe marginea acestui subiect, redactorul șef al ”Monitorului de Suceava”, Tiberiu Avram, a fost întrebat dacă s-ar putea organiza și pentru el și fosta Națională a Presei, unde a jucat pe post de portar, un meci de retragere la Putna și a spus:

”Este o aplicație, nu îi spun acum numele, să le fac reclamă, dar oricum nu știu… este vorba despre niște băieți din Mureș, au o afacere, au scanat ziare. Ziare, tot ce găsești, și străine. Ei au mers la Biblioteca Județeană și au luat toate ziarele și le-au scanat. Și căutam… le ziceam și colegilor, cîștigasem noi, odată, Cupa Firmelor Private la Fotbal, iar din presă au fost invitați <Evenimentul Zilei>, <Gazeta Sporturilor>, parcă Antena 1… Atunci eram la <Evenimentul Zilei>, făceam naveta la București. Și, în rest, firme puternice. Și am cîștigat Cupa Presei, am cîștigat cupa respectivă, în semifinală am cîștigat la penalty-uri, am apărat eu trei penalty-uri din patru. Și, după aceea, scrisese a doua zi, în ediția de prînz a <Evenimentul Zilei>: <Tiberiu Avram, acest Duckadam al Evenimentului Zilei> (rîde). Și tot mi-a rămas gîndul… am zis că mă duc la Biblioteca Județeană să caut, dat tot am amînat. Și acum m-am apucat să caut. Am zis că poate găsesc, dar nu au toate ziarele acolo (în aplicația Arcanum – n.r.). La Arcanum m-am abonat, am făcut abonament de o lună, acum o lună, ca să descarc o pagină. (…) Cei de la aplicație, cum spuneam, scanează ce ziare găsesc, nu au toate… am găsit niște articole din perioada cînd cîștigam Cupa Presei, cînd România a bătut Ungaria la Budapesta cu 1-0, cînd eram eu portar. Scrie în articol și componența echipei. Eram foarte mare portar (rîde). Dar tot nu găsesc anumite articole.

Văzusem acum un an-doi, Naționala de Fotbal a României participa la Jocurile Olimpice ale Ziariștilor. Dar noi nu știm de ele, numai cei din București știu. Și România devenise campioană olimpică, europeană, nu știu ce… Și mă uitam cine era în poartă: era atunci Mihai Dedu, de la Pro TV, acum trei-patru ani. Mihai Dedu de la Pro TV, cînd jucam noi cu Ungaria, el era cu camera, venea și filma. Deci, el nu prindea nici lotul ăla extins… Dar s-au schimbat generațiile, s-a schimbat modul de abordare, pentru că, atunci cînd a început Echipa Națională a Presei, erau jucători din toata țara. Erau din Oradea, Tîrgu Mureș… erau chiar ziariști care jucaseră în divizia A, Mureșan din Tîrgu Mureș. Din Iași nu mai zic. Și în rest, București. Din ăștia, copii mai tineri. Dar între timp, numai cei din București, acolo, între ei. Există un fel de Națională a Presei…”.